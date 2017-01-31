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Россия подталкивает Сербию к новому конфликту с Евросоюзом

Вчера, 15:55 Категория: Новость Рубрики: Мир, Политика Регионы: Мир, Украина
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Россия подталкивает Сербию к новому конфликту с Евросоюзом

Время поджигать Балканы
Евроинтеграция Сербии, как и в 2013 г. – Украины, является для президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА своеобразным жупелом, не вписывающимся в его представления. Январский конфликт вокруг поезда из Сербии в Косово это ещё раз подтвердил.
Косово фактически отделилось от Сербии в 2008 г., хотя фактически это произошло девятью годами ранее. Часть мирового сообщества не признала этот акт, в том числе и Украина. Конечно же, это не признала и сама Сербия, но под давлением мирового сообщества она вынуждена была отказаться от силового решения этого вопроса и перейти к переговорам. Начиная с января 2014 г. Сербия ведёт переговоры о вступлении в Евросоюз, и за два минувших года обе стороны значительно продвинулись на этом пути. Особенно много для этого удалось сделать нынешнему проевропейскому премьер-министру Сербии Александру ВУЧИЧУ. Это не могло не вызывать ревность Кремля – там Сербию традиционно считают «своей» — эдакими «младшими братушками». Тем более что в самой Сербии далеко не все поддерживают евроинтеграцию – часть общества, настроенная шовинистически, считает ЕС и НАТО ответственными за поражения в войнах, которые вела Сербия в 90-х годах на Балканах, в частности в потере Косово. Одним из основных борцов с евроинтеграцией считается соратник одиозного Слободана Милошевича, нынешний президент страны Томислав НИКИЛИЧ. «После Сербии больше всего я люблю Россию», — заявил он ещё в 2013 г. Именно он и сделал громкое заявление на прошлой неделе, пригрозив послать войска в Косово и принять чуть ли не личное участие в военной операции. Поводом для такого заявления стал запрет албанских властей Косово на въезд на территорию края поезда Белград–Косовская Митровица (городок на границе Косово и Сербии). В принципе, возобновить железнодорожное сообщение между Сербией и Косово обе стороны договорились давно, но с подачи сербских властей это было сделано своеобразно. Четыре вагона первого поезда были исписаны лозунгами «Косово-это Сербия» на разных языках, а их внутренний интерьер украшали десятки больших репродукций православных икон из косовских монастырей. Естественно, что это возмутило албанцев, считающих Косово своим, поэтому поезд был остановлен на границе и отправлен назад. Никакого насилия не было, никто от этого не пострадал, поэтому заявления Никилича прозвучали как гром среди ясного неба. Большинство аналитиков посчитали резкую тональность слов политика согласованной с Москвой, припомнив Кремлю организацию попытки переворота в Черногории, случившуюся в октябре 2016 г. Тогда она провалилась благодаря усилиям спецслужб и премьеру Сербии Александру Вучичу, который не захотел ссориться с ЕС и дал распоряжение сербским силовикам действовать против путчистов.
Новый конфликт на Балканах чрезвычайно выгоден нынешнему руководству Кремля. Во-первых, он поставит крест на евроинтеграции Сербии, во-вторых, создаст новую громадную проблему для Евросоюза, и так переживающего тяжёлые времена. Россия также сможет выступить и в роли «миротворца», потребовав за смягчение позиции Сербии отмену антироссийских санкций ЕС. Чтобы пожар на Балканах разгорелся наверняка, с помощью президента Никилича в Кремле заложили ещё одну «мину» под Боснию и Герцоговину – страну, граничащую с Сербией. В 2017 г. в одной из её составных частей — Республике Сербской — может пройти референдум об отделении от БиГ. Об этом уже неоднократно намекал ещё один последователь Милошевича, нынешний руководитель республики Мирослав ДОДИК. В Боснии этого не потерпят, так что вооружённый конфликт гарантирован.

Фото. Поезд раздора. Россия постоянно подбрасывает дров в балканский котел, который может взорваться в 2017 г.

Сергей Бондаренко, «Панорама» №5

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