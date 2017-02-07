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В России обсуждают «след ФСБ» в трагедии в Санкт-Петербурге

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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В России обсуждают «след ФСБ» в трагедии в Санкт-Петербурге

«Обещаем вас не взрывать». Обострение конфликта в Сирии отодвинуло на второй план взрыв в метро Санкт-Петербурга, однако в российском сегменте Интернета продолжают активно обговаривать «след ФСБ» в происшедшем.
«А вы знаете, что на время террористической угрозы митинги запрещены? Так мы на митинг против терроризма… А ну туда идите, там взрывать не будем…» Именно такой остросатирический выдуманный диалог между неизвестным протестующим и неизвестным офицером Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сейчас гуляет российским сегментом Интернета. Именно он выражает тот глубокий скепсис наиболее образованной части российского общества относительно того, кто же мог совершить теракт 3 апреля между станциями санкт-петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Оппозиционеры прямо считают, что теракт был инспирирован самой ФСБ. Очевидно, они внимательно читали книгу экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и историка Юрия ФЕЛЬШТИНСКОГО «ФСБ взрывает Россию». В ней описано, как с помощью взрывов домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске в 1999 г., по мнению авторов устроенными сотрудниками ФСБ, ещё недавно малоизвестный директор этой службы Владимир Путин поднял свой рейтинг и стал президентом России в 2000 г. Через четыре года после выхода книги один из её авторов, Александр Литвиненко, был отравлен в Лондоне его бывшими «коллегами».
К нынешней ситуации в России вполне применима логика, по которой нынешний правитель России действовал 17 лет назад. В стране назрело недовольство идеологической несвободой, коррупцией и экономическим кризисом. Митинги протеста, прошедшие 26 марта по всей России, показали это недовольство. Также уже несколько месяцев в стране продолжается перманентное противостояние властей и дальнобойщиков, требующих отменить действие системы «Платон», согласно которой они должны дополнительно оплачивать перевозки по федеральным дорогам. Оба протестных движения достаточно аморфны и действуют вразнобой, но это очень тревожный звонок для правящей кремлёвской верхушки. Поэтому был соблазн одним махом сменить «повестку дня», сплотив общество перед «внешним врагом» — «Исламским Государством». Антитеррористические мероприятия также могут быть использованы с целью полного запрета митингов — по крайней мере, в крупных городах, где концентрация недовольных властью граждан наиболее высока. К тому же теракт от ИГ давал возможность Владимиру Путину получить сочувствие Запада и вновь предложить ему активно «бороться с общим врагом» взамен на компромиссы — смягчение санкций, признание оккупации Крыма и далее по списку.
Однако подозрения подозрениями, а кремлёвские пропагандистские СМИ активно отрабатывают официальную версию о «террористе Исламского Государства» киргизе Акбарджоне Джалилове. В Петербурге уже арестованы якобы вербовщики ИГ – в общем, раскрыто «террористическое гнездо». Никого не смущает, что Джалилов не был религиозен и не читал никакой исламистской литературы, не ходил в мечеть и вообще не был даже хоть сколько-нибудь прилежным мусульманином. А ведь чтобы смертник пошёл на теракт, ему необходима подготовка и идеологическая обработка — хотя бы в течение пары месяцев. Но разве обыватель силен в таких нюансах… Как бы там ни было, пока о возобновлении протестов против коррупции в России ничего не слышно, а скоро начнётся лето, когда даже потенциальная протестная активность близка к нулю…
Карикатура из открытых источников
Скорбящий Путин. Эта карикатура еще 2010 г. с традиционным символом России, морда которого похожа на лицо правителя РФ, намекает на то, что спецслужбы РФ сами совершили теракт в метро
Сергей Бондаренко, «Панорама» №16

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