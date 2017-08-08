На ул. Киевской в Ромнах уже укладывают асфальт. На капремонт этой автодороги из городского бюджета выделено 2,87 млн грн. Уже выполнены работы по фрезерованию дорожного полотна и устройства первичного подстилающего слоя.
30 июня местное управление ЖКХ провело открытые торги. Победителем было признано ООО «Укревробуд Плюс», цена по заключенному договору составляет 2833 227,52 грн.
Работы начаты 11 июля, планируется выполнить ремонт дорожного полотна на участке площадью 2637 м2, — соощает сайт Роменского горсовета.
В Ромнах ремонтируют дорогу (фотофакт)
На ул. Киевской в Ромнах уже укладывают асфальт. На капремонт этой автодороги из городского бюджета выделено 2,87 млн грн. Уже выполнены работы по фрезерованию дорожного полотна и устройства первичного подстилающего слоя.
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