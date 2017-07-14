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27.07 Четверг

В Ромнах мошенники переживают за благополучие главного налоговика

Сегодня, 12:58 Категория: Новость Рубрики: Закон, Происшествия Регионы: Сумщина, Роменский район
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В Ромнах мошенники переживают за благополучие главного налоговика

Зафиксированы случаи, когда неустановленные лица звонят налогоплательщикам с номера телефона (066)198-45-19 под видом работников налоговых органов и требуют предоставить денежное вознаграждение для начальника Роменской областной Государственной налоговой инспекции. О подобных фактах таких обращений просим сообщать по тел. 102, (05448) 5-13-57 или (0542) 77-05-28. Уважаемые жители г. Ромны! Будьте бдительны и внимательны, не подавайтесь на такие провокации.

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