В Ромнах мошенники переживают за благополучие главного налоговика

Зафиксированы случаи, когда неустановленные лица звонят налогоплательщикам с номера телефона (066)198-45-19 под видом работников налоговых органов и требуют предоставить денежное вознаграждение для начальника Роменской областной Государственной налоговой инспекции. О подобных фактах таких обращений просим сообщать по тел. 102, (05448) 5-13-57 или (0542) 77-05-28. Уважаемые жители г. Ромны! Будьте бдительны и внимательны, не подавайтесь на такие провокации.