По ул. Терновецкой в Ромнах продолжаются работы по ремонту дороги. Сейчас подрядной организацией начата укладка верхнего слоя асфальта. Движение автотранспорта временно перекрыто, — сообщает Роменский горсовет.
В Ромнах из-за ремонта перекрыли дорогу (фото)
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