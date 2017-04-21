Рогатое пополнение в Сумах (фото)

13 июня вышел на линию очередной капитально отремонтированный троллейбус №236, который изготовлен работниками КП «Электроавтотранс». Ремонта и практического обновления этот троллейбус ждал с 2013 г. Для его восстановления были использованы современные материалы, которые будут надежнее и долговременные служить при эксплуатации. Троллейбус оснащен электронным табло указателей маршрутов,- сообщает пресс-служба предприятия.