13 июня вышел на линию очередной капитально отремонтированный троллейбус №236, который изготовлен работниками КП «Электроавтотранс». Ремонта и практического обновления этот троллейбус ждал с 2013 г. Для его восстановления были использованы современные материалы, которые будут надежнее и долговременные служить при эксплуатации. Троллейбус оснащен электронным табло указателей маршрутов,- сообщает пресс-служба предприятия.
Рогатое пополнение в Сумах (фото)
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