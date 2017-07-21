Родные кадры: суманин возглавил сумскую прокуратуру

Младший советник юстиции Валерий Могильный назначен руководителем Сумской местной прокуратуры согласно приказу Генерального прокурора Украины от 20 июля 2017 года по рекомендации Совета прокуроров Украины.

Родился в 1984 году в г. Сумы, в 2005 году закончил Украинскую академию банковского дела, в 2007 году — Национальную академию прокуратуры Украины, пишет сайт Любимые.Сумы.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры Валерий Могильный начал с должности помощника прокурора Тростянецкого района, больше года занимал должность следователя указанной прокуратуры, более 3 лет занимал должность следователя, а затем старшего следователя прокуратуры г. Сумы, полгода — заместитель прокурора Тростянецкого района, почти 3 года работал на должности начальника отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при производстве предварительного расследования и поддержании государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве прокуратуры Сумской области, более полугода — заместитель прокурора г. Сумы. Предыдущая занимаемая должность по результатам конкурса — первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры. Валерий Могильный имеет отличие от Генерального прокурора Украины, а именно «Благодарность за добросовестную службу в органах прокуратуры» III степени.

«Уверен, что настойчивость, которую Валерий Викторович успел продемонстрировать за время выполнения обязанностей руководителя, позволит ему выполнить первоочередные задачи Генерального прокурора Украины, среди которых — активизация противодействия коррупции, хищению земли, коммунального имущества и бюджетных средств, защита интересов государства и граждан от противоправных посягательств и т.д.», — прокомментировал назначение прокурор Сумщины Виталий Матвийчук.