«Родительский контроль» на Сумщине

Гаджеты на замок. Программа «Родительский контроль» поможет защитить ваших продвинутых и технически подкованных детей от многих неприятностей, которые существуют в сети

Полной защиты от нежелательного контента для ребёнка добиться сложно. Любые программные штучки можно легко отключить. Но это не значит, что их не стоит использовать. Сделайте для своих детей отдельные учётные записи в операционной системе с соответствующими настройками родительского контроля.

Родительский контроль компьютера — это набор программ и действий, который направлен на организацию или запрет использования детьми компьютерного времени, доступа к играм или другим программам и, самое главное — во избежание просмотра сайтов с «недетским» содержимым. Программы родительского контроля позволяют взрослым ограничивать контент, который смотрят и читают дети в интернете. Также можно легко распоряжаться временем, проводимым за компьютером. А еще несложно просмотреть, чем занимался ребёнок в ваше отсутствие в интернете.

Вполне реально скачать «Родительский контроль» бесплатно — существуют хорошие некоммерческие программы, и зачастую многим пользователям достаточно уже встроенных в Windows инструментов. Первый шаг для того, чтобы сделать компьютер по-настоящему полезным для ребёнка: выбирайте игры и программы, соответствующие возрасту. Школьникам интересны прежде всего видеоигры (включая онлайн-развлечения), но не меньше их можно увлечь рисованием, презентациями, азами программирования, обработкой видеороликов, необычными функциями “скучных” текстовых редакторов, написанием текстов на интересующих их форумах и блогах. Детям будет приятно поиграть вместе с родителями, или чтобы взрослые смотрели на игру и обсуждали острые моменты.

Обычно ограничить времяпрепровождение ребёнка за компьютером не составляет труда, а чаще бывает нужно контролировать, что именно сын или дочь делает за клавиатурой. Установленные на компьютере программы редко способны нанести вред детям, а потому родительский контроль касается прежде всего Интернета. Зачастую дети всё равно получают доступ к запретному плоду. Всегда найдутся друзья, чей компьютер работает без родительского контроля. Всё большую популярность даже среди школьников набирают смартфоны и планшеты, которые контролировать ещё сложнее, чем компьютер. Всегда можно задать вопрос поисковику: родительский контроль как отключить, а методов снятия ограничений существует множество.

Лучший метод родительского контроля в том, чтобы совместно обсудить опасности сомнительных сайтов. В дружеской и равноправной беседе родителей с детьми можно достичь согласия и понимания гораздо проще и результативнее, чем используя отключаемые программы и другие электронные методы. Станьте друзьями для своих детей: старшими, мудрыми и опытными, с которыми хочется поговорить на любую тему с удовольствием. Это и есть самый лучший метод родительского контроля, который принесёт множество позитива в общение с детьми.

Фото: Всепоглощающий Интернет. Из сети ребенок может черпать много полезной информации, но нужно уметь оградить его от опасностей

Мария Крупина, «Панорама» №12