Панорама / сумы / новости / события / комментарии
03.11 Пятница

Резонансное ограбление в Сумах: «герою» грозит пожизненное

Сегодня, 17:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Панорама Панорама
Резонансное ограбление в Сумах: «герою» грозит пожизненное

Харьковчанину, который тяжело ранил работника полиции охраны, грозит пожизненное заключение
Напомним: 23 февраля этого года в Сумах, на Химгородок, дежурный наряд полиции охраны задержал мужчину, который подрывал банкоматы и забирал наличные. Во время задержания злоумышленник совершил вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки тяжело ранил одного из стражей порядка.
Как выяснили следователи, 35-летний харьковчанин повредил пластиковое окно, проник в помещение, где располагался банкомат местного филиала одного из ведущих украинских банков, и подорвал корпус банкомата. Однако его действия были замечены сотрудниками полиции, поэтому доказать свой замысел до конца мужчина не смог. На законное требование работников очередного наряда полиции охраны выйти и сдаться, «гастролер» оказал вооруженное сопротивление, тяжело ранив одного из полицейских. Более того, злоумышленник пытался завладеть ведомственной машиной и убежать на ней с места происшествия.
В дальнейшем следователи установили, что задержанный был причастен еще к ряду преступлений, совершенных в Сумах и области — именно он «приложил руку» к ряду краж денег с различных банкоматов банковских учреждений, завладев таким образом деньгами на общую сумму 270 тыс. грн . Как подсчитали специалисты, последняя попытка, во время которой он был задержан, в руки нападающего могла попасть сумма чуть больше полумиллиона гривен.
«Следовательно, специалисты Следственного управления ГУНП области в рамках открытого по целому ряду статей Уголовного кодекса Украины уголовного производства провели огромный объем следственной и розыскной работы, собирая доказательную базу, — комментирует Вадим Теличко, начальник отдела Следственного управления ГУНП в области. — Ими были допрошены более ста человек из числа свидетелей, очевидцев по делу и должностных лиц финучреждений, проведены проверки информации закрытого характера вроде телефонных разговоров и движения похищенных средств через банковские счета, изъяты записи с камер видеонаблюдения и тому подобное. Кроме этого, были назначены и проведены ряд экспертиз: баллистические, трассологические, дактилоскопические, молекулярно-генетические, иммунологические, товароведные, судебные медицинские, комплексная электротехническая и пожежотехнична, амбулаторная судебная психиатрическая а также стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая могла дать ответ на ряд вопросов относительно подсудности задержанного злоумышленника ».
Следовательно, на сегодня следствие доказало причастность указанного лица до 15 эпизодов преступной деятельности. Следствие почти завершено, и после поступления заключения последней из назначенных экспертиз будут выполнены требования ст.290 УПК Украины (открытие материалов уголовного производства сторонам для ознакомления), после чего обвинительный акт в отношении лица направят в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.15-ч.3 ст.185, ч.2 ст.15 — ч.3 ст.185, ч.3 ст.185, ч.2 ст.194, ч. 4 ст.187, ст.348, ч.1 ст.263, ч.3 ст.15 — ч.3 ст.289 УК Украины.
В соответствии с действующим законодательством, человек имеет все шансы остаток своей жизни провести за решеткой.
Отдел коммуникации полиции Сумской области

Напечатать Письмо автору Просмотров 46 Комментариев 0

читайте также
Ночное ДТП возле рынка в Сумах
Ночное ДТП возле рынка в Сумах
06.10.2017, 11:28 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 06.10.2017, 11:28 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 700 Комментариев 0
В Сумах сбили ребенка
В Сумах сбили ребенка
06.10.2017, 09:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 06.10.2017, 09:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 651 Комментариев 0
У пострадавших при взрыве в Сумах ожоги на 20-35% тела
У пострадавших при взрыве в Сумах ожоги на 20-35% тела
05.10.2017, 09:32 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 05.10.2017, 09:32 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 339 Комментариев 0
В Сумах мужчина чуть не пострелял кредиторов (фото) 3 фото
В Сумах мужчина чуть не пострелял кредиторов (фото)
03.10.2017, 12:25 Новость
Панорама Панорама 03.10.2017, 12:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 213 Комментариев 0
Креативный День рождения в Сумах не обошелся без полиции (фото) 8 фото
Креативный День рождения в Сумах не обошелся без полиции (фото)
02.10.2017, 07:21 Новость
Панорама Панорама 02.10.2017, 07:21 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 360 Комментариев 0
Идентифицирован труп из сумской лесополосы
Идентифицирован труп из сумской лесополосы
17.08.2017, 11:12 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.08.2017, 11:12 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 1 428 Комментариев 0
В Сумах возле многоэтажки обнаружили труп
В Сумах возле многоэтажки обнаружили труп
17.08.2017, 07:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.08.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 689 Комментариев 0
Суд рассмотрит ходатайство о домашнем аресте Чмыря
Суд рассмотрит ходатайство о домашнем аресте Чмыря
16.08.2017, 18:19 Новость
Панорама Панорама 16.08.2017, 18:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 188 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
В Сумах расширится производство АО «Технология»
Вчера, 14:30
admin adminych admin adminych Вчера, 14:30 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы Просмотров 381 Комментариев 0
Интернет-магазин домашнего текстиля в Сумах «Домашний стиль»
Вчера, 13:17
admin adminych admin adminych Вчера, 13:17 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 570 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, главные причины резкого роста числа ДТП - это...
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Первая Вода»: системы очистки воды для бытовых и промышленных целей
Сегодня, 18:08
admin adminych admin adminych Сегодня, 18:08 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 1 Комментариев 0
НБУ: держим руку на курсе
Вчера, 16:34
admin adminych admin adminych Вчера, 16:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 10 Комментариев 0
Как работать с биллбордами в Харькове?
01.11.2017, 12:05
admin adminych admin adminych 01.11.2017, 12:05 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Баннеры на все случаи жизни
30.10.2017, 19:11
admin adminych admin adminych 30.10.2017, 19:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Офисные светодиодные светильники – комфорт, экономия и стиль
26.10.2017, 11:24
admin adminych admin adminych 26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 1
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК ибо его НЕ ИНТЕРИСУЕТ ПЕРВОПРИЧИНА роста тарифов и цен. Почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ ...
Вчера, 20:32
Сергей Федоров к материалу
В Сумах может подорожать холодная вода и стоки, отопление и горячая вода
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК, почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ УГОЛОВНЫХ БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Януковича, пытающихся для дерибана ВЕРНУТЬСЯ к НАРОДНОМУ ...
01.11.2017, 22:41
Сергей Федоров к материалу
В Сумах обустраивают «насосный» парк (фотофакт)
Не понял, а почему здесь нет ПИАРЩИКА Соколова борца "За життя" огрызков БАНДЫ УГОЛОВНЫХ БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ, почему не кричит что не ...
01.11.2017, 21:54
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII