Резонансное ограбление в Сумах: «герою» грозит пожизненное

Харьковчанину, который тяжело ранил работника полиции охраны, грозит пожизненное заключение

Напомним: 23 февраля этого года в Сумах, на Химгородок, дежурный наряд полиции охраны задержал мужчину, который подрывал банкоматы и забирал наличные. Во время задержания злоумышленник совершил вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки тяжело ранил одного из стражей порядка.

Как выяснили следователи, 35-летний харьковчанин повредил пластиковое окно, проник в помещение, где располагался банкомат местного филиала одного из ведущих украинских банков, и подорвал корпус банкомата. Однако его действия были замечены сотрудниками полиции, поэтому доказать свой замысел до конца мужчина не смог. На законное требование работников очередного наряда полиции охраны выйти и сдаться, «гастролер» оказал вооруженное сопротивление, тяжело ранив одного из полицейских. Более того, злоумышленник пытался завладеть ведомственной машиной и убежать на ней с места происшествия.

В дальнейшем следователи установили, что задержанный был причастен еще к ряду преступлений, совершенных в Сумах и области — именно он «приложил руку» к ряду краж денег с различных банкоматов банковских учреждений, завладев таким образом деньгами на общую сумму 270 тыс. грн . Как подсчитали специалисты, последняя попытка, во время которой он был задержан, в руки нападающего могла попасть сумма чуть больше полумиллиона гривен.

«Следовательно, специалисты Следственного управления ГУНП области в рамках открытого по целому ряду статей Уголовного кодекса Украины уголовного производства провели огромный объем следственной и розыскной работы, собирая доказательную базу, — комментирует Вадим Теличко, начальник отдела Следственного управления ГУНП в области. — Ими были допрошены более ста человек из числа свидетелей, очевидцев по делу и должностных лиц финучреждений, проведены проверки информации закрытого характера вроде телефонных разговоров и движения похищенных средств через банковские счета, изъяты записи с камер видеонаблюдения и тому подобное. Кроме этого, были назначены и проведены ряд экспертиз: баллистические, трассологические, дактилоскопические, молекулярно-генетические, иммунологические, товароведные, судебные медицинские, комплексная электротехническая и пожежотехнична, амбулаторная судебная психиатрическая а также стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая могла дать ответ на ряд вопросов относительно подсудности задержанного злоумышленника ».

Следовательно, на сегодня следствие доказало причастность указанного лица до 15 эпизодов преступной деятельности. Следствие почти завершено, и после поступления заключения последней из назначенных экспертиз будут выполнены требования ст.290 УПК Украины (открытие материалов уголовного производства сторонам для ознакомления), после чего обвинительный акт в отношении лица направят в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.15-ч.3 ст.185, ч.2 ст.15 — ч.3 ст.185, ч.3 ст.185, ч.2 ст.194, ч. 4 ст.187, ст.348, ч.1 ст.263, ч.3 ст.15 — ч.3 ст.289 УК Украины.

В соответствии с действующим законодательством, человек имеет все шансы остаток своей жизни провести за решеткой.

Отдел коммуникации полиции Сумской области