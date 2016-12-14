Резонансная авария в Сумах: ждут результаты экспертиз

Родители 12-летней сумчанки Софии Штепы, которая две недели провела в коме после ДТП на Веретеновке, считают, что дело могут замять

Это страшное ДТП произошло накануне Нового года, 30 декабря. На ул. Веретеновской, на участке возле поворота на конноспортивную школу, 57-летний водитель на автомобиле Nissan X-Trail сбил 12-летнего ребенка. Пострадавшую без сознания скорая помощь доставила в приёмное отделение областной клинической больницы. Диагноз — «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб височной области слева». Девочке сделали компьютерное исследование, и обнаружились множественные переломы свода и основания черепа, контузионные очаги, эпидуральная гематома правой лобной доли, левосторонняя пластинчатая субдуральная гематома лобной области. Состояние ребенка ухудшилось, и ей пришлось делать сложную операцию. Две недели девочка провела в коме. Сегодня состояние Софии стабилизировалось, но она по-прежнему находится в реанимации. По словам отца, Дмитрия Штепы, дочь потихоньку приходит в сознание, но больше времени она спит. Долгосрочных прогнозов врачи пока не дают. Родители очень благодарны медикам, которые боролись и продолжают бороться за жизнь дочери. «Отдельное спасибо отделению реанимации, коллективу нейрохирургии и лично хирургам Петру Кмыте и Андрею Сидоренко. Нас поддержали коллективы школы №7 и конноспортивной школы. Люди оказались очень отзывчивыми к чужой беде… Но не дает покоя тот момент, что расследование аварии, по моему мнению, проводится не должным образом. Начнем с того, что на третий день после аварии я обратился в правоохранительные органы с требованием арестовать автомобиль и изъять запись видеорегистратора. До этого дня машина, которая сбила моего ребенка, продолжала ездить по городу. На мой вопрос: «Почему это не было сделано сразу после аварии?» — следователь так и не ответил. После моего ходатайства автомобиль поставили на штрафплощадку и изъяли видеорегистратор из автомобиля. Но время записи на нем, которое как раз совпадает со временем аварии, отсутствует. Почему так? До сих пор криминальное производство ведётся по статье 286, ч. 1, что означает «лёгкие телесные повреждения», хотя девочка уже 20 дней находится в отделении реанимации. Как нам объяснили, материалы направлены на медэкспертизу и ее придется ждать около месяца. Мы хотим придать огласке это дело, чтобы ускорить экспертизу, чтобы виновный понес наказание. Есть все предпосылки считать, что дело затягивается, чтобы водитель мог избежать наказания. Водитель встречался с нами и говорил о том, что он не виноват в наезде. Якобы ему помешала маршрутка, которая двигалась навстречу, и он был вынужден прижаться к обочине, а в этот момент ребенок сделал шаг на проезжую часть. Но есть свидетели — девочки, которые тренируются в конноспортивной школе и которые видели саму аварию ,- никакой маршрутки там не было, более того, не было никаких других автомобилей, дорога была абсолютно пустой», — обратился в редакцию «r» встревоженный отец.

На этом участке нет пешеходного перехода, как таковой тротуар здесь тоже отсутствует. Заснеженная обочина и проезжая часть. Девочка должна была перейти дорогу, чтобы добраться до «остановки по-требованию» общественного транспорта. О ходе расследования и о состоянии девочки родители рассказывают в социальных сетях, обращаются в прессу и продолжают писать ходатайства в правоохранительные органы.

В полиции утверждают, что следствие ведется в рамках действующего законодательства. Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, 30 декабря по факту ДТП заведено уголовное производство по ст. 286 ч.1 ККУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством с причинением телесных повреждений средней тяжести). По этой статье предусматривается наказание в размере 100 минимальных необлагаемых минимумов, или исправительными работами до двух лет, или арестом до 6 месяцев, или лишением свободы на срок до 3 лет. Продолжается следствие. Материалы направлены на медико-криминалистическую экспертизу, и ожидаются ее результаты. Ожидаются результаты экспертизы технического состояния автомобиля, а также компьютерно-техническая экспертиза. Когда эти результаты будут получены, производство может быть переквалифицировано. К тому же результаты экспертизы родители пострадавшей девочки смогут оспорить и провести свою независимую экспертизу. Сегодня это дело находится на личном контроле начальника Сумского отдела полиции Павла КАРАБУТЫ.

Дмитрий Штепа, отец пострадавшей в ДТП девочки:

«Все новогодние праздники я наблюдал за тем, как милиция тщательно допрашивает подравшихся на корпоративах и гулянках — нашим ребенком стали заниматься только после моего ходатайства и только на третьи сутки после случившегося»

Фото: Разделить на «до и после». 12-летняя София Штепа до аварии на «отлично» училась в школе, увлекалась конным спортом… Что будет после такой серьезной травмы?

Екатерина Евдокимова, «Панорама» №5