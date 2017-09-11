Резня в Сумах: пострадали двое (фото)

Утром 2 ноября в полицию поступило сообщение, что на территории ресторана «Фалькон» на ул. Покровской в Сумах раздаются выстрелы. По указанному адресу выехали патрульные наряды полиции и следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. На месте происшествия один из охранников заведения передал им молодого человека. Задержанным оказался 30-летний ранее судимый сумчанин, который живет в одном из многоквартирных домов по соседству с рестораном. Как выяснилось, мужчина ножом нанес телесные повреждения завхозу и одному из охранников заведения, после чего пытался убежать, спрятавшись в маршрутном такси. Однако был разоблачен.

«Благодаря охраннику данного заведения, кстати, бывшему работнику МВД, злоумышленник был задержан, — говорит Павел Карабута, начальник Сумского отдела полиции, — Во время беседы он пояснил, что утром пришел в ресторан решать вопросы обустройства водоотвода в заведении через который вода льется под их многоквартирный дом. Конфликт между ним и заведением длился не один год. В этот раз он пришел уже с ножом»

Сейчас задержанный доставлен в Сумской отдела полиции, где дает объяснения следователям. Двух пострадавших с колото-разными ранами доставили в больницу.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 КУ Украины «Хулиганство» совершенное с применением холодного оружия. За содеянное злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области