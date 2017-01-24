По количеству должников Сумская область занимает 20-е место среди 25-ти: 11946 должников с общей суммой долга более 100 млн грн. Сумщина занимает 8-е место с небольшим отрывом от Одесской. Больше всего предпринимателей-должников — в Киевской области, Крыму, Донецкой и Луганской областях. Меньше всего должников — в Волынской, Черниговской и Тернопольской области.
По информации открытой базы данных «OpenData» более 600 тысяч украинских частных предпринимателей числятся налоговыми должниками. Всего ФОПы должны около 1,5 млрд грн. на общегосударственном уровне и 2 млрд. грн — местным бюджетам.
Рейтинг Сумщины по долгам
По количеству должников Сумская область занимает 20-е место среди 25-ти: 11946 должников с общей суммой долга более 100 млн грн. Сумщина занимает 8-е место с небольшим отрывом от Одесской. Больше всего предпринимателей-должников — в Киевской области, Крыму, Донецкой и Луганской областях. Меньше всего должников — в Волынской, Черниговской и Тернопольской области.
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