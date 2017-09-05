Ревизор в Сумах (видео)

23 октября в эфир вышла передача «Ревизор с Тищенко» в Сумах. Гости побывали в столовой «Насосэнергомаша», ресторане Шалена шкварка, кафе-пиццерии Портофино.

Смотрите сами, — сообщает poliksal.ru.

Проверка столовой легендарного завода Насосэнергомаш. В ней могут обедать как сотрудники предприятия, так и любые желающие. Цены в столовой очень доступные. Обед – булочка с маком, селедка под шубой и узвар – обошелся ведущему в 12 гривен. Тот ли это случай, когда дешево и качественно.



Проверка ресторана Шалена шкварка. Заведение находится в центре, пользуется популярностью как у жителей города, так и у гостей. Какой опасный ингредиент на кухне при проверке вывел из строя оборудование Ревизора.



Юбилейная



Команда наведалась в кафе-пиццерию Портофино. И во время проверки кухни выяснила, что заведение славится не только пиццей, но и приготовлением блюд молекулярной кухни! Некоторые из них Николай Тищенко не упустил возможности продегустировать

