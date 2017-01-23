Ресурсы для тепла (инфографика)

В отопительный сезон 2016-2017 Украина вошла с 14,7 млрд куб. м газа, которые хранились в подземных хранилищах. По состоянию на март 2017 года в НАК «Нафтогаз» насчитали 8,2 млрд куб. м газа в хранилища, при том, что технологический минимум составляет 5 млрд куб. м. Кроме того, несмотря на блокаду Донбасса, на складах тепловых электростанций и электроцентралей находится около 1,8 млн тонн угля, из которых 800 тыс. тонн – антрацитовой группы, еще 1 млн тонн – газовый уголь группы «Г», — сообщает «Слово и Дело».

В начале отопительного сезона «Нафтогаз» получил от Всемирного банка кредитные гарантии на покупку газа в размере 500 млн долл. США, и именно эту сумму по итогам сезона НАК удалось сэкономить.

Субсидиями на оплату услуг по обогреву жилья в этом году пользовались примерно 7,7 млн домохозяйств, на это из бюджета было выделено около 5,7 млн грн.