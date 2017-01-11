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Решение СНБО о блокаде (инфографика)

Сегодня, 12:14 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Решение СНБО о блокаде (инфографика)

15 марта в ответ на захват боевиками самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» украинских предприятий, расположенных на неконтролируемых территориях, Президент Украины Петр Порошенко предложил СНБО полностью прекратить грузовое транспортное сообщение с оккупированными территориями. Действовать оно, по мнению Главы государства, должно до возвращения под контроль Украины «национализированных» террористами предприятий, — сообщает «Слово и Дело».


В СНБО к обращению Порошенко прислушались, и с 13:00 среды силовики перекрыли все автомобильные дороги, соединяющие подконтрольную часть Донецкой и Луганской областей с самопровозглашенными «республиками».
«СНБО решил: временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения», – огласил решение Совбеза секретарь Александр Турчинов.
Исключение составляют только гуманитарные грузы. Применяться ограничения будут и в отношении частных лиц, которые будут пересекать линию столкновения на легковых авто, перевозя личное имущество.

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  • chupaka
    chupaka | Сегодня, 15:17

    Украина ежемесячно тратит на обеспечение жизнедеятельности территорий, подконтрольных террористам ДНР и ЛНР, около 200 миллионов долларов.
    http://podrobnosti.ua/1007859-ukraina-tratit-na-okkupirovannyj-donbass-200-mln-v-mesjats.html

    А поступающих оттуда налогов, о которых рассказывал Гройсман — 2 млрд грн в год! Донбасс кормит Украину!!!

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Украина ежемесячно тратит на обеспечение жизнедеятельности территорий, подконтрольных террористам ДНР и ЛНР, около 200 миллионов долларов. http://podrobnosti.ua/1007859-ukraina-tratit-na-okkupirovannyj-donbass-200-mln-v-mesjats.html А поступающих оттуда налогов, о ...
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