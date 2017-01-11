Решение СНБО о блокаде (инфографика)

15 марта в ответ на захват боевиками самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» украинских предприятий, расположенных на неконтролируемых территориях, Президент Украины Петр Порошенко предложил СНБО полностью прекратить грузовое транспортное сообщение с оккупированными территориями. Действовать оно, по мнению Главы государства, должно до возвращения под контроль Украины «национализированных» террористами предприятий, — сообщает «Слово и Дело».



В СНБО к обращению Порошенко прислушались, и с 13:00 среды силовики перекрыли все автомобильные дороги, соединяющие подконтрольную часть Донецкой и Луганской областей с самопровозглашенными «республиками».

«СНБО решил: временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения», – огласил решение Совбеза секретарь Александр Турчинов.

Исключение составляют только гуманитарные грузы. Применяться ограничения будут и в отношении частных лиц, которые будут пересекать линию столкновения на легковых авто, перевозя личное имущество.