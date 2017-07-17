Решаем финансовые вопросы: гороскоп на 24 июля

Сегодня в гороскопе на первый план обещают выйти финансовые вопросы. Звезды подсказывают, что любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты, потребуют от вас внимания. Не исключены недоразумения и ссоры по финансовым делам. Это хороший день для того, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для важных шагов и решений в этой области, вроде переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.

Овен

Сегодня вы рискуете весь день провести за решением чужих проблем и вопросов. Из-за этого собственные дела и планы могут оказаться временно отодвинутыми на второй план. Зато, помогая другим, вы имеете шанс приобрести новых друзей и союзников.

Телец

Сегодня особое значение для вас приобретет потребность в личной свободе, которая превратится в настоятельную необходимость. Не переусердствуйте, чтобы не оказаться у разбитого корыта. Будьте аккуратны в финансовых вопросах и следите за деньгами.

Близнецы

Сегодня не стоит слишком многое ставить на карту, рисковать тем, что вам дорого, ради реализации проектов, кажущихся сейчас гениальными. Сегодня любые финансовые операции не принесут вам удачи, а покупки окажутся просто убыточными.

Рак

Сегодня вам придется искать компромиссы везде, и дома, и на работе. В противном случае вы можете сами создать себе серьезные проблемы, нажить врагов и стать участником конфликта. Постарайтесь не проявлять активности, это приведет к утомлению, после которого вам трудно будет восстановиться.

Лев

Единственное, что может помешать сегодня вам осуществить свои планы, так это собственная неорганизованность. Больше того, неорганизованность будет то и дело путать карты не только вам, но и окружающим. Надо ли говорить, что окружающие спасибо вам за это не скажут. Именно поэтому вам лучше не влезать в чужие дела, а попытаться навести порядок в собственных.

Дева

Сегодня вам невозможной покажется сама мысль о том, что можно усидеть в четырех стенах. Не важно, как, и не важно, куда, — главное совершить если и не путешествие, то хотя бы элементарную прогулку. А еще лучше будет отправиться в какой-нибудь клуб или на вечеринку. Иначе вы можете впасть в беспросветное уныние.

Весы

Звезды сегодня советуют вам не горячиться в таких разговорах и избегать ненужных деталей. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на фактах —- обиды и взаимные претензии сегодня могут завести вас слишком далеко. В любом случае, это явно не ваш день. Все планы пойдут наперекосяк, а те, на кого вы надеялись, будут заняты своими делами. Добиться чего-то сегодня вряд ли удастся.

Скорпион

Вам придется приложить массу усилий, чтобы побороть все неприятности сегодняшнего дня. Не срывайтесь на домашних, проявляйте терпение и берегите нервы. Возможен серьезный эмоциональный срыв. Ваша несдержанность и желание сорваться на близких может привести к судьбоносным событиям.

Стрелец

Этот день не будет окрашен особыми событиями, но общая тенденция такова, что вам нужно воздержаться от резких высказываний и необдуманных поступков, иначе ведет к материальному ущербу. Возможно, это все превратится в крупные неприятности, что ваши финансовые вложения могут оказаться в опасности.

Козерог

Удача сама идет в руки и главное не отмахиваться от нее и не пройти самому мимо. В сегодняшний день, у вас не возникнет особых проблем, а все что намечено — полностью осуществится.

Водолей

Только не вздумайте сегодня покупать себе одежду, вас может подвести вкус, вещь может иметь скрытый изъян и т.д. Не стоит менять прическу, делать пластические операции, посещать стоматолога и косметолога. Возможна ссора с женщиной из-за чьей-то несдержанности.

Рыбы

Не стоит сегодня впадать в крайность или принимать желаемое за действительное. В личной жизни, возможны осложнения, которые могут привести к разочарованию. Остатки энергии попридержите до возвращения домой, ведь сегодняшним вечером вам понадобится творческий подход во время общения со второй половинкой. Порадуйте любимых вкусным ужином.