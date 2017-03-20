Ремонт дороги Сумы-Полтава: кто ремонтировал и за сколько

Полиция подозревает должностных лиц ООО «Харкивспецбудмеханизация-7» и должностных лиц Службы автомобильных дорог в Сумской области Государственного агентства автомобильных дорог Украины в присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт и содержание дороги Сумы-Полтава. Об этом свидетельствует постановление Заречного районного суда г. Суми от 13 марта, — сообщают Наші гроші.

По данным следствия, в течение 2016 должностные лица харьковского частного предприятия в сговоре со служащими Службы автомобильных дорог в Сумской области вносили неправдивые сведения в акты выполненных работ по ремонту и содержанию дороги Сумы-Полтава. Фактически же ремонтные работы выполняли работники Клементовского ДЭУ ГП «Сумской облавтодор».

Как выяснили следователи, сумма ущерба составляет примерно 5,5 млн грн., что составляет 10% от общего объема бюджетных средств, предусмотренных на эксплуатационное содержание дорог государственного значения Сумы-Полтава и Сумы-Юнаковка.

Суд удовлетворил ходатайство следователей СУ ГУ Национальной полиции в Сумской области и арестовал документы по содержанию и ремонту дорог, которые были изъяты во время обыска филиала «Клементовского ДЭУ» ГП «Сумской облавтодор» и Службы автомобильных дорог в Сумской области.

Основателем ООО «Харкивспецбудмеханизация-7» является Инна Морозова, руководитель Ярослав Ковальчук. Ранее фирмой руководил Александр Дуравкин — основатель харьковского ООО «Будгарант-7»,

По данным «ВДЗ» и системы «Прозорро», в 2016 году Служба автомобильных дорог в Сумской области заказала «Харкивспецбудмеханизация-7» ремонт дороги Сумы-Полтава на общую сумму 31,58 млн грн.