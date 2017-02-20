Реку в центре Сум превратили в свалку (фотофакт)

На р. Стрелке, что протекает через самый центр города, образовалась мусорная дамба. Жители сбрасываю в водоем самый разный хлам, плюс опавшие ветки явно никогда не выгребались отсюда. Течение и без того пересыхающему водоему перекрывают ветки, коробки, бутылки, пакеты, пластик. Из трех шлюзов работает только один. Мусором также усеяны берега водоема, прилегающая территория. Экоинспекции не помешало бы пройтись к Центральному рынку и обратить внимание на состояние р. Стрелки на этом участке. Городским властям тоже можно было бы навести порядок на водоеме в рамках приближающегося субботника.

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