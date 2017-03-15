Реконструкция парка в Сумах: процесс пошел

В Сумах приступили к детализации реконструкции городского парка. «Участники и организаторы конкурса идей и проектов Городского парка сегодня собрались вместе, чтобы реализовать свои планы и задумки не только на бумаге, но и в реальных объектах», – написал на своей странице в фейсбуке архитектор Владимир Быков и выложил фото.