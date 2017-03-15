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01.06 Четверг

Реконструкция парка в Сумах: процесс пошел

Сегодня, 13:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах приступили к детализации реконструкции городского парка. «Участники и организаторы конкурса идей и проектов Городского парка сегодня собрались вместе, чтобы реализовать свои планы и задумки не только на бумаге, но и в реальных объектах», – написал на своей странице в фейсбуке архитектор Владимир Быков и выложил фото.

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