В Сумах приступили к детализации реконструкции городского парка. «Участники и организаторы конкурса идей и проектов Городского парка сегодня собрались вместе, чтобы реализовать свои планы и задумки не только на бумаге, но и в реальных объектах», – написал на своей странице в фейсбуке архитектор Владимир Быков и выложил фото.
Реконструкция парка в Сумах: процесс пошел
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