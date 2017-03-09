Реконструкция на «Авангарде» в Сумах

Работы планируют закончить до конца года; если же не хватит средств — то в 2018 году

С 11 апреля в Сумах началась реконструкция стадиона «Авангард». «Это фото должно стать историческим. Уже с завтрашнего дня начинается масштабная реконструкция главной коммунальной арены города — стадиона «Авангард».

Полная замена футбольного покрытия, современные легкоатлетические дорожки, реконструкция трибун и подтрибунных помещений, легкоатлетический манеж и ледовая арена. Новая и современная арена должна быть уже к концу следующего года», — написал на своей странице в фейсбуке депутат Сумского горсовета Дмитрий ЛАНТУШЕНКО.

На следующий день представители городской власти и компании застройщика рассказали журналистам подробности масштабной стройки.

Средств пока недостаточно

Работы ведут сотрудники компании Федорченко, которая выиграла торги и готова выполнить работы за 18,5 млн грн. Как сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий ШИЛОВ, на проведение работ из городского бюджета в этом году выделено 10 млн грн., еще 5 млн грн. рассчитывают получить из Фонда регионального развития. Рассмотрение проекта в Киеве должно состояться на следующей неделе. «Если получим эти средства, то 3 млн грн. добавим из бюджета, и тогда реконструкцию закончим в этом году. Если же нет, то работы продолжатся и в 2018-м», — сказал он.

На этой неделе подрядчик планируют закончить демонтажные работы и приступить к земляным. «4,5 тыс. кубов земли надо вывезти, завезти щебень, сделать основу под поле. Поле планируется закупить в Швейцарии, чтобы оно отвечало всем требованиям, и сделать атлетические дорожки, затем приступим к внутренним работам», — сообщил Виктор ФЕДОРЧЕНКО.

По плану должно быть современное футбольное покрытие, четыре 400-метровые легкоатлетические дорожки, трибуны с навесом, манеж и ледовая арена. Здесь смогут заниматься футболисты, легкоатлеты, будет сектор для метания ядра, копий и дисков. Виктор Федорченко заявил, что футбольное поле будет соответствовать нормам, а вот сколько здесь будет посадочных мест, пока не определились. По его словам, 15-20 тысяч.

Народный стадион

«Авангард» передали в коммунальную собственность в 2010 г. Планировали начать реконструкцию в 2016-м, но не срослось. В январе 2017-го объявили торги по выполнению работ по реконструкции стадиона. За право выполнять работы сражались практически те же участники, что и в прошлый раз: ПАО «Сумстрой», ООО «Топаз», ЧП «Сумы-Южана», а также новый претендент — строительная компания Федорченко. Система ProZorro автоматически признала победителем компанию Федорченко, которая предложила выполнить работы за 18,5 млн грн. вместо 32 млн грн. Руководитель компании Виктор Федорченко не скрывает, что удешевить проект позволит использование местных материалов и ряд конструктивных изменений: «Наша организация сама производит материалы и делает конструкции. Будет корректировка отдельных элементов для удешевления проекта. Справимся. Ряд вопросов придется уточнять со Спорткомитетом, чтобы проводить украинские соревнования».

Начальник отдела по делам молодежи и спорта Вера МОТРЕЧКО верит, что со временем на этом стадионе можно будет проводить тренировки, всеукраинские, молодежные и областные соревнования. Работа секций в настоящее время сохранена: «Работа будет продолжаться в комплексе. Выход будет с другой стороны. Если брать наших легкоатлетов и футболистов, то по футболу «Барса» дает нам возможность, и руководство СНАУ предоставило нам возможность заниматься на их поле и проводить чемпионаты Украины для наших юношей».

Врез

В стоимости реконструкции почти 7 млн грн. приходится на искусственное покрытие для поля

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«Мы продолжаем переговоры с администрацией СНПО о передаче на баланс горсовета поля рядом», — мэр Сум Александр Лысенко

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Кипит работа. Очистку территории начали с демонтажа трибун и ограждений

Инна Стасова, «Панорама» №17