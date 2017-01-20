Редут на Сумщине: что было (фото)

Вечером в субботу, 4 марта, активисты торговой блокады Донбасса открыли новый «редут» в городе Конотоп Сумской области. «Через Конотоп идет одна из основных магистралей торговли со страной-оккупантом – Российской Федерацией. На товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит», — говорилось в сообщении Штаба блокады торговли с оккупантами в Facebook.

По данным Штаба, «Редут получил название в честь канцлера Германии – Конрада Аденауэра, который в конце 40-х годов помог утвердить свободу, что дало возможность в будущем вернуть единство страны».

Основные события развивались в воскресенье. Нардепы вместе со своими сторонниками устроили протестную акцию в районе путепровода по проспекту Мира, 38 в Конотопе, остановили два украинских грузовых поезда. Один — на четыре минуты, другой — более чем на час.

Утром 5 марта около 100 человек в камуфляжной форме и в штатском, во главе с нардепами Егором Соболевым и Семеном Семенченко предприняли попытку заблокировать железнодорожное движение на крупном транспортном узле — станции Конотоп, — сообщает пресс-служба сумского областного совета. При первой же попытки перекрытия путей, на место прибыла полиция и не дали блокировщикам перерезать магистраль, выставив границу, отделяющую «блокировщиков» от железнодорожного полотна.

Начальник Главного управления полиции области Николай Лушпиенко призвал участников блокады решать вопрос исключительно в правовом поле, не блокировать движение железной дороги и проводить мероприятия мирно, не нарушая закон и общественный порядок.

«Мы хорошо понимаем, что подобные акции работают не в интересах Украины, а против нее. Я думаю, это провокация, за которой стоят известные всем силы. Хочу обратить внимание и мэра города Конотопа Артема Семенихина — подобные акции, это уже не пиар, не рейтинг, это создание реальной угрозы для города. И еще одно, очень важно, чтобы общественность могла высказать свою позицию, и это надо только поддерживать. Но в течение 2014-2015 годов мы хорошо научились отличать патриотизм от деструктива. Тогда, именно благодаря единству общественных формирований, власти, правоохранительных органов, в области удалось не допустить массовых беспорядков, терактов и дестабилизации в угоду агрессору. Сегодняшние события, эти попытки заблокировать железную дорогу и создать реальную напряжение в Конотопе не имеют ничего общего с ответственной, проукраинской политикой. Поэтому я думаю, что сейчас не только правоохранители, но и общество Конотопа ясно дали понять этим «активистам», что их акции здесь, мягко говоря, неуместны», — считает первый заместитель председателя Сумского областного совета Анатолий Ричкаль, который находился на месте событий.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст 279 (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3-х лет. Следствие продолжается, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

Вечером блокада поездов в Конотопе закончилась. «Движение поездов в Конотопе осуществляется согласно расписанию, ситуация под контролем правоохранителей, у палатки осталось около 8 человек», — написала в фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Пресс-служба Укрзалізниці сообщила, что ситуация с блокирование железной дороги в городе Конотоп урегулирована: участники блокады согласились не препятствовать движению поездов, блокирование железной дороги не повлияло на движение пассажирских поездов.

«Среди прочего, железнодорожники договорились предоставлять раз в месяц народному депутату — участнику блокирования железной дороги информацию о перевезенных грузах между Украиной и Россией. Кроме этого, все поезда на приграничных станциях Хутор-Михайловский проходят необходимые процедуры пограничного и таможенного контроля», — говорится в сообщении.

Штаб блокады торговли с оккупантами на своей странице в Facebook сообщает, что блокада железной дороги продолжается, а редут имени Конрада Аденауера в Конотопе заработал в наблюдательном режиме.

«Данные коменклатуры грузов и видео вагонов будут публиковаться на странице Штаба блокада. Сеть редутов на украинско-российской границе будет расширяться. Требования Штаба блокады остаются неизменными: освободить украинских военнопленных и законодательство запретить торговлю на крови», — говорится в сообщении Штаба.

Фото полиции и Штаба блокады торговли с оккупантами