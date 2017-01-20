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Реализуйте амбиции: гороскоп на 3 апреля

Сегодня, 06:24 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Реализуйте амбиции: гороскоп на 3 апреля

Cтоит попытаться реализовать свои творческие амбиции или испытать свои силы в принципиально новой сфере деятельности. В этом поможет основательный и серьёзный подход, который сегодня следует применять даже к сфере чувств и межличностных отношений.
Овен:
Овны будут заняты решением срочных дел или устранением служебного аврала. К вечеру вы будете напоминать выжатый лимон, а потому главной целью для вас станет отдых и ничего кроме отдыха.
Телец:
Тельцы сегодня окажутся в тупике по вине собственной невнимательности. Из-за досадной ошибки, на которую вы махнули рукой и сказали «авось никто не заметит», вам придётся возвращаться к тому, что вы считали окончательно завершённым.
Близнецы:
Близнецам предстоит расставить все точки над «и» в сфере любовных привязанностей. Постарайтесь максимально тактично сформулировать свой отказ от общения с человеком, который питает к вам искреннюю симпатию.
Рак:
Ракам сегодня следует досконально проверять качество всех приобретаемых товаров. Высока вероятность, что в этот день вы отдадите свои старательно заработанные рубли за бракованную вещь или за дешёвую подделку.
Лев:
В поведении Львов в этот день будут преобладать такие качества, как скромность, основательность и серьёзность. Пусть кому-то не понравится, что вы внезапно стали очень сдержанны и холодны, главное, что именно так вам удастся вплотную приблизиться к заветным карьерным высотам.
Дева:
Девы сегодня полностью откажутся от дел, которые не приносят ощутимую пользу. Чтобы в ближайшие выходные вас не вызвали на работу, вы будете терпеливо устранять служебный аврал, отказавшись от перерывов и разговоров с коллегами.
Весы:
Весам сегодня суждено испытать разочарование в своём давнем приятеле. После того, как этот человек позволит себе плагиат и сворует вашу бизнес-идею, вы захотите раз и навсегда прекратить с ним любого рода общение.
Скорпион:
Скорпионам не рекомендуется вступать в деловое партнёрство с представителями противоположного пола. Вы и этот человек вряд ли сможете приняться за дела, так как появившаяся между вами симпатия станет огромной помехой в работе.
Стрелец:
Стрельцам сегодня суждено пережить мелкий конфликт со своей второй половинкой. Ссора, вспыхнувшая из-за бытовых мелочей, к вечеру сама по себе разрешится, но и вы, и ваш любимый человек не сможете общаться на позитиве.
Козерог:
Козерогам сегодня придётся полностью отказаться от любовных иллюзий. После того, как вы получите подтверждение, что симпатичный вам человек питает тёплые чувства к другой особе, вы грустно вздохнёте, а затем примитесь выбирать новый объект увлечений.
Водолей:
Водолеям в этот день суждено играть только второстепенные роли. В момент, когда Фортуна к вам явно не благосклонна, постарайтесь отсидеться в тени более успешных коллег, не позволяя себе язвительных фраз и завистливых замечаний.
Рыбы:
Рыбы сегодня будут крайне раздражены поведением кого-то из сослуживцев. Чтобы отстоять свой профессиональный авторитет и поставить на место заносчивого коллегу, вам придётся воспользоваться рядом не самых порядочных мер, но в борьбе с нечестным врагом такое поведение — это норма.

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