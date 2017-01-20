Развлекайтесь! Гороскоп на 7 марта

Этот день пройдёт на большом эмоциональном подъёме. Особенно хорошо сегодня будут удаваться всевозможные развлекательные мероприятия (посещение салонов красоты и походы за покупками). Кроме того, уже 7 марта можно начать рассылать СМС к предстоящему торжеству или организовать масштабную подготовку к женскому празднику.

Овен:

Овнам предстоит изрядно напрячься, чтобы успеть осуществить все ранее запланированные мероприятия. Чтобы подготовка к празднику не вызвала у вас большой стресс, откажитесь от спешки и получайте наслаждение от происходящего.

Телец:

Сегодня Тельцы будут пребывать в очень игривом настроении. После того, как вы устроите забавный розыгрыш для членов своей семьи, домашние проникнутся вашим позитивом и не раз сделают вас главным объектом своего веселья.

Близнецы:

Близнецы очень ответственно подойдут к подготовке к предстоящему торжеству. Когда вы получите твёрдую уверенность, что подарки и праздничный стол в полном порядке, вас охватит большая усталость, справиться с которой способен лишь полноценный сон.

Рак:

Раки сегодняшний день проведут в пути. Разъезды по магазинам, посещение салона красоты и солярия вас довольно сильно утомят, но в тоже время принесут вам большое удовольствие от осознания, что вы полностью подготовились к предстоящему празднику.

Лев:

Львам 7 марта стоит обратить внимание на мелкие нюансы происходящих вокруг себя событий. Задумайтесь, быть может человек, который как бы невзначай оказывает вам знаки внимания, для вас не просто сосед, друг или знакомый?

Дева:

У Дев сегодняшний день пройдёт без каких-либо встрясок и волнений. Когда поздним вечером вы закончите выполнять все текущие домашние дела, вас наконец посетит приподнятое праздничное настроение и вы будете с нетерпением ждать приближение торжества.

Весы:

Многие планы Весов окажутся под большой угрозой. Всё, что вы наметили на праздничные дни, способна мгновенно сорвать болезнь кого-то из старших родственников или необходимость устранять служебный аврал.

Скорпион:

Скорпионов сегодня ожидает получение незапланированной прибыли после участия в каком-то коллективном мероприятии. Когда вы будете думать, как лучше всего потратить свой внезапный доход, вспомните про дальних родственников женского пола, которым будет очень приятно получить от вас небольшие знаки внимания.

Стрелец:

Стрельцам на сегодняшний день стоит наотрез отказаться от слишком напористого общения с близкими членами семьи. Родные наверняка согласятся пойти вам на уступки, если вы вместо требований и ультиматумов попросите их себя поддержать в вежливой форме.

Козерог:

Козерогов сегодня сильно удивит появление на своём пороге человека из прошлого. Внезапный приезд кого-то из давних друзей станет для вас веским поводом устроить в канун торжества небольшой банкет или семейное застолье.

Водолей:

Для Водолеев высок риск оказаться в смешном положении по вине собственной невнимательности. Если вы запутались в своих связях и не знаете, с кем провести предстоящее торжество, прежде чем набрать номер той или иной своей пассии внимательно убедитесь, что звоните именно ей.

Рыбы:

Рыбам сегодня предстоит изрядно поволноваться по вине капризов кого-то из близких членов семьи. Суетливая предпраздничная обстановка погрузит и вас, и ваших родственников в состояние лёгкого стресса, что необходимо иметь в виду в попытках наладить продуктивное общение.