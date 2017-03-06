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Разработку месторождения нефти и газа на Сумщине выставят на аукцион

Сегодня, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Разработку месторождения нефти и газа на Сумщине выставят на аукцион

Государственная служба геологии и недр планирует выставить на аукцион специальное разрешение на пользование Сурмачевским нефтегазоносным участком в Сумской области. Об этом говорится в приказе ведомства №157 от 12 апреля, сообщает Укррудпром со ссылкой на Украинские новости.
Разрешение предоставляется на геологическое изучение нефтегазоносных недр с последующей добычей нефти и газа (промышленная разработка месторождения).
Дата аукциона пока не определена.

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