Разработку месторождения нефти и газа на Сумщине выставят на аукцион

Государственная служба геологии и недр планирует выставить на аукцион специальное разрешение на пользование Сурмачевским нефтегазоносным участком в Сумской области. Об этом говорится в приказе ведомства №157 от 12 апреля, сообщает Укррудпром со ссылкой на Украинские новости.

Разрешение предоставляется на геологическое изучение нефтегазоносных недр с последующей добычей нефти и газа (промышленная разработка месторождения).

Дата аукциона пока не определена.