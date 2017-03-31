В Ахтырском района обнаружена разгерметизация нефтяной скважины с загрязнением почвы. Проводяся мероприятия по ликвидации последствий аварии. Как сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Сумской области, по информации, полученной от НГДУ «Ахтырканефтегаз», 29 мая около 6.20 часов в с. Бугроватое Ахтырского района обнаружено разгерметизацию выхлопной линии скважины №107 — ГЗУ-2 Бугруватовского месторождения с загрязнением почвы на площади около 60 кв. м.
30 мая специалистами Госэкоинспекции осуществлен выезд на место, проведено обследование места происшествия и отбор проб почвы. Обмерами установлено, что площадь загрязнения составляет 50 кв. м. Предприятием проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии.
Разлив нефти на Сумщине
Сегодня, 14:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
В Ахтырском района обнаружена разгерметизация нефтяной скважины с загрязнением почвы. Проводяся мероприятия по ликвидации последствий аварии. Как сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Сумской области, по информации, полученной от НГДУ «Ахтырканефтегаз», 29 мая около 6.20 часов в с. Бугроватое Ахтырского района обнаружено разгерметизацию выхлопной линии скважины №107 — ГЗУ-2 Бугруватовского месторождения с загрязнением почвы на площади около 60 кв. м.
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