Разгрызть гранит

В Украине решили изменить систему школьного образования. Принесет ли реформа радость знаний детям, уверенность в качестве обучения – родителям и достойные зарплаты — учителям

Верховная Рада 5 сентября приняла новый Закон «Об образовании». Отныне, говорят реформаторы, в Украине будут учить не «фабричным» способом, а компетентностным. Что же это означает для образовательной системы в целом и для каждого отдельно взятого украинского школьника?

Конечно, правильно говорят: не попробуешь – не узнаешь. Сегодня ясно только одно — это будет сложный и длительный процесс. И если младшая школа уже несколько лет работает в сторону принятой реформы, то старшеклассники будущего будут существенно отличаться от нынешних. В Минобразования называют это переходом от «школы знаний» к «школе компетентностей». Другими словами, новая украинская школа будет ориентироваться не на знания, а на навыки и умения. Звучит, честно говоря, несколько пугающе, правда? Давайте попробуем разобраться вместе, что на самом деле страшно, а что – не очень.

Двенадцатилетка

Первоклассники, которые пойдут в школу в 2018 г., будут учиться 12 лет. В Украине уже была попытка добавить еще один год обучения. Случилось это при министре образования и науки Василии КРЕМЕНЕ в 2001-2002 гг. В июле 2010 г., с приходом министра Дмитрия ТАБАЧНИКА, парламент вернул 11-летнее среднее образование. Тогда Министерство образования так и не определило, чем заполнить 12-й год в школе. Эксперты считают, что предыдущая 12-летняя школа не была чем-то новым и нужным, соответственно, сама суть образования не изменилась.

Теперь же школьников обещают не перегружать уроками — как в начальной, так и в старшей школе. Согласно новым образовательным нормативам, у школьников будет не более восьми обязательных предметов. А вот после четвертого класса малыши будут сдавать экзамены. Родителям не стоит браться за головы и переживать по этому поводу. Как объясняют в Министерстве образования, оценивание знаний для младших классов нужно для мониторинга качества образования. А вот уже девятиклассники и двенадцатиклассники будут сдавать государственные экзамены в виде ВНО.

Начальная, базовая и профильная

До 2018 г. Министерство обещает внедрить новые стандарты обучения. В 2018-м стартует реформа в начальной школе. В 2019-2022 гг. реформирование среднего образования начнется с создания сети опорных школ базового уровня, изменятся стандарты базовой средней школы на компетентностном основании. Для учителей создадут новые профстандарты и введут сертификацию. В Министерстве отмечают: сертификация будет добровольной, но педагогические работники, которое ее пройдут, получат 20%-ную надбавку к зарплате. Сертификация нужна для определения профпригодности учителя.

С 2023 по 2029 гг. на основе создания сети школ третьего уровня будет создаваться профильная старшая школа. Под нее также создадут новые стандарты. Выпускники лицеев смогут поступить в вуз, а выпускники колледжей – учиться в университете по сокращенной программе. По словам министра образования Лилии ГРИНЕВИЧ, это позволит сократить бакалаврскую программу обучения в университетах на год – до трех лет.

Средняя школа будет работать на базе гимназии. После девятого класса школьникам нужно будет пройти внешнее независимое оценивание. По итогам ВНО школьники поступают в старшую профильную школу – 10-12 классы на базе лицеев или колледжей. В рамках профильного образования старшеклассники смогут выбрать одно из двух направлений: академическое, с углубленным изучением отдельных предметов для поступления в вуз или профессиональное, которое обеспечит профессией и не ограничит возможность получить высшее образование. Как говорится в концепции украинской новой школы, в академических лицеях первый год обучения будет переходным. На этом этапе ученик еще сможет сменить профиль обучения. Школьники смогут выбирать не только предметы, но и уровень их сложности.

Предполагается, что старшая школа будет отдельно от средней. Но могут создаваться учебно-воспитательные комплексы «гимназия-лицей» или «начальная школа-гимназия».

Как десять заповедей

Новая украинская школа будет более свободной. Учителя смогут самостоятельно выбирать учебники, методики обучения, а качество образования будет контролироваться через государственные экзамены и сертификацию учителей. Школьников не будут загружать информацией, которая забудется, а учить на практике. Учителей и учеников предлагают сделать партнерами, а уроки — строить так, чтобы дети не только пассивно наблюдали, как учитель 45 минут ведет занятия, но и активно принимали в нем участие. Сделать это предлагают с помощью игр, экспериментов, социальных и исследовательских проектов.

Закон прописал 10 компетентностей для школьников. Это то, чем в процессе обучения должен овладеть ученик: общение на государственном и иностранных языках, математическая компетентность, общекультурная, экологическая, предприимчивость, инновационность, умение учиться на протяжении жизни.

Теперь будет три формы получения образования: формальная (официальное повышение уровня образования), неформальная (повышение уровня вне официальной системы повышения квалификации – тренинги, кружки, курсы) и информальная (самообразование).

Опорные школы

Изменения коснутся и школ в селах. В 2016 г. в Украине начали создавать опорные школы. Это самые большие учебные заведения в селах с полной материально-технической базой, начиная стадионом и заканчивая лабораториями, укомплектованными кабинетами физики, биологии, химии, географии и математики. К этим школам детей из соседних сел подвозят автобусами, при этом в министерстве ограничили время на дорогу до школы – оно должно составлять не более 45 минут. Остальные школы превратят в филиалы и понизят в степени: останутся только начальные школы. Учебные заведения, где учатся меньше 25 школьников, государство не будет финансировать.

Вопрос кадровый

Для учителей новой украинской школы создадут новые профессиональные стандарты и введут сертификацию. Нужна она для определения профпригодности учителя. В министерстве отмечают: сертификация будет добровольной, а педработники, которые ее пройдут, получат 20%-ную надбавку к зарплате. Законодатели установили минимальный оклад учителя в три минимальные зарплаты, то есть 10,5 тыс. грн. В зависимости от стажа педагоги будут получать надбавку 10-30%. За выслугу более трех лет- 10% надбавки, 10 лет – 20% и 20 лет – 30%. По мнению министра образования Лилии Гриневич, такая зарплата дает учителю возможность самовозобновляться и личностно развиваться. Зарплату учителям будут повышать постепенно, ведь внедрение самой реформы растянут до 2029-2030 гг.

В новой украинской школе директор получит право возглавлять школу максимум две каденции, по 6 лет каждая. Выбирать директора на должность будет специальная независимая комиссия, куда войдут директора государственных и частных школ, общественные представители, преподаватели педагогических вузов, представители районных государственных администраций.

Считается, что реформа даст школам широкую автономию с возможностью самостоятельно формировать образовательные программы, учебные планы, выбирать методики. Министерство образования оставляет за собой контроль качества и стандарты образования. Управлять учебными заведениями будут на местном уровне. Основатели школ будут контролировать образовательную и финансово-хозяйственную деятельность, а также назначать руководителей школ. При этом школы обязаны обнародовать все средства, которые поступают из бюджета и из других источников.

Денежный вопрос

Проектом закона предусматривается, что государство обеспечивает бюджетные ассигнования на образование в размере не менее 7% валового внутреннего продукта (в предыдущем Законе об образовании было 10%).

Основные пункты расходов на образование: увеличение заработной платы учителям; введение 12-летней программы для получения полного общего среднего образования; прохождение педагогическими работниками государственной сертификации; проведение внешнего независимого оценивания знаний выпускников по завершении базового среднего образования (дополнительно к уже действующему внешнему оцениванию знаний по завершении полного общего среднего образования); бесплатный подвоз к местам обучения и домой детей, проживающих в сельской местности и нуждающихся в подвозе; обеспечение общежитиями учеников общеобразовательных учебных заведений, обучающихся не по месту жительства. По подсчетам Минфина, на увеличение зарплат учителям нужно 87 млрд грн. А бюджет всего образования, по словам министра образования Лилии Гриневич, – 160 млрд гривен.

Так же, как и частные школы, детские сады отныне будут работать по принципу «деньги ходят за ребенком». Чтобы получить деньги из бюджета на каждого ребенка, заведение должно будет обосновать установленную им стоимость обучения. При этом закон предусматривает обязательный охват дошкольным образованием детей старшего дошкольного возраста. Но о детских садиках стоит поговорить подробнее в следующий раз.

Язык

В учебных заведениях отныне будут преподавать на украинском языке. Ученикам и студентам национальных меньшинств и коренных народов гарантируется право обучения на родном языке. А для его реализации будут созданы отдельные классы.

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Врез:

С 2018 года среднее образование в Украине дети будут получать 12 лет

Врез2:

Проверять учебные заведения теперь будет Агентство качества образования, а не местные органы управления образования

Цитата:

Лилия Гриневич, министр образования Украины:

«Мы хотим перейти от школы знаний к школе компетентностей. Это не означает, что в школе компетентностей пропадут знания. Новая информация накапливается с драматической скоростью. Дети не идут в школу за знаниями – для этого есть интернет и очень много ресурсов. Детей нужно научить, как эти знания использовать, как их классифицировать, как отличить добро от зла».

Фото1: Инфографика. Создавать новую украинскую школу будут в несколько этапов

Фото2: Как в Европе. Украинские дети будут учиться с 6 до 18 лет

Фото3: Первые результаты. Оценить работу реформы образования можно будет в 2030 г., когда выпустятся первоклашки 2018 г.

Екатерина Евдокимова, «Панорама» №39