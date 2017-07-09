Разгребаем завалы: гороскоп на 11 июля

Сегодняшний гороскоп прекрасно подходит для того, чтобы посвятить день трудовым подвигам и карьере. Звезды предполагают высокую работоспособность, самостоятельность и терпение: самое время разгрести рабочие завалы. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты. В плане любви день хорош для нежных, чувственных и глубоких отношений, но никак не для флирта или мимолетных знакомств. Шумные вечеринки тоже противопоказаны. Из мероприятий подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души, вроде похода на хороший спектакль или прогулки под луной. Впрочем, и просто проведя вечер дома наедине друг с другом, вы не пожалеете.

Овен

В течение дня возможны новые перспективные знакомства, заключение контрактов, налаживание или укрепление деловых связей.

Телец

Поддавшись сегодня тяжелым мыслям, вы рискуете весь день провести в мрачном настроении. От этого будете страдать не только вы, но и окружающие. Лучше займитесь тем, что вы недоделали раньше.

Близнецы

Сегодня в вашем голосе будут то и дело звенеть командирские нотки: вы способны горячиться, доказывая окружающим свою правоту. Чтобы день не прошел в бессмысленных спорах, вам стоит умерить свой пыл и поменьше давить на тех, кто с ними рядом. В конце концов, почему бы вам просто недоговориться.

Рак

Сегодня могут обостриться конфликтные ситуации, так как люди будут взвинчены и раздражительны. Лучше избегать ненужного общения и не вступать в споры. Сегодня как никогда важны самоконтроль и дисциплина, потому что возможны внезапные вспышки гнева и агрессии.

Лев

У вас сегодня будут отлично получаться дела, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, будут отличаться простотой и эффективностью. Ни одна деталь неускользнет от вашего внимания. Единственное, чего вам следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность может вызвать у вас если и не бурю страстей, то, как минимум, желание поворчать.

Дева

Энергетически мощный день, ваша энергия будет бить через край, однако не переусердствуйте и отыщите время, чтобы проверить работу сердечно-сосудистой системы. День прекрасно подходит для доверительных бесед, в которых можно узнать много интересного.

Весы

Сегодня вы будете явно не настроены на новые знакомства. Да и вообще, ко всему новому вы будете относиться с большой осторожностью. Зато, если знакомство в этот день все-таки состоится, то можно ожидать, что оно будет особенно крепким и долгим.

Скорпион

Этот день будет полон неожиданностей на всех фронтах. Правда, будут среди них и приятные. Только вряд ли вы сегодня сможете по достоинству оценить те элементы новизны, которые судьба вам приготовит. Слишком критично и консервативно вы будете настроены.

Стрелец

Постарайтесь в течение дня не сбиваться с намеченного плана и не беритесь за новые дела. Смотрите на происходящее с позиции практицизма и равновесия. Не суетитесь и не занимайтесь всем понемногу. Лучше сделать что-то одно, но как следует.

Козерог

Сегодня вы можете удивить всех своими организаторскими способностями. То, на что вчера окружающих пришлось бы долго уговаривать, сегодня у вас может получиться без лишних усилий. Проснувшийся у вас дар убеждения будет подкреплен яркостью позитивных эмоций, сочетающихся с безупречной логикой. Устоять против такого арсенала окружающим будет непросто.

Водолей

Сегодня в вашей жизни не намечается никаких особенных перемен. Дела обещают идти без лишней суеты, а принятые решения будут отличаться взвешенностью. Вдобавок ко всему, вы не склонны рисковать, предпочитая вести себя осторожно. Быть может, в этот день и не будет никаких революционных прорывов и свершений, зато и неприятных падений не предвидится.

Рыбы

Сегодня вы пойдете к цели с использованием любых возможных путей, в том числе и обходных. Если ваши дела идут по плану — отлично, если же в них наметилась пробуксовка, лучше вам проявить гибкость, и вместо того, чтобы стучаться в закрытую дверь, поискать потайную дверцу.