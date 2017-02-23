Разбушевавшуюся на Сумщине стихию «усмирили» энергетики

Из-за сильного ветра 28 марта временно и частично обесточенными были потребители 38-ми населенных пунктов. Больше всего из-за непогоды пострадали Середино-Будский, Сумской и Тростянецкий районы, — сообщает пресс-служба ОАО «Сумыоблэнерго».

Во вторник на ВЛ-35кВ Бобрик-Перекрестовка (подстанция «Бобрик») огромный тополь, высотой почти 25 метров, оборвал 2 провода и сломал опору. А на ВЛ-35кВ С. Буда-Пигаревка (ПС «С.-Буда») 22-метровое дерево повредило электрооборудование, в связи с чем произошли аварийные обесточивания. Энергетики оперативно приступили к работе: подключили потребителей к резервным источникам и устранили последствия шквального ветра. Утро 29 марта Сумская область встретила со светом!

Если Вы увидели оборванный провод или иное поврежденное электрооборудование — сразу сообщите об этом в колл-центр ПАО «Сумыоблэнерго» (0 800 300 247, 0542659659 или почта); call_center@soe.com.ua)