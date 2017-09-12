В райцентре на Сумщине появилась карта достопримечательностей (фото)

В центре Ромен у Альтанки разместили туристическую карту. На ней указаны архитектурные памятники: здания бывшего реального училища, духовного училища, женской гимназии, городской думы, земской больницы, памятники гетману Украины Богдану Хмельницкому; кошевому атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому и матери-героини Александре Деревской.

Проект «Активные граждане» — «Туристическая карта Роменщины» реализован благодаря неравнодушной молодежи, именно Екатерине Лукьяненко, — сообщает сайт Роменского горсовета.