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В райцентре на Сумщине появилась карта достопримечательностей (фото)

Сегодня, 13:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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В центре Ромен у Альтанки разместили туристическую карту. На ней указаны архитектурные памятники: здания бывшего реального училища, духовного училища, женской гимназии, городской думы, земской больницы, памятники гетману Украины Богдану Хмельницкому; кошевому атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому и матери-героини Александре Деревской.
Проект «Активные граждане» — «Туристическая карта Роменщины» реализован благодаря неравнодушной молодежи, именно Екатерине Лукьяненко, — сообщает сайт Роменского горсовета.

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