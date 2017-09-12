В центре Ромен у Альтанки разместили туристическую карту. На ней указаны архитектурные памятники: здания бывшего реального училища, духовного училища, женской гимназии, городской думы, земской больницы, памятники гетману Украины Богдану Хмельницкому; кошевому атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому и матери-героини Александре Деревской.
Проект «Активные граждане» — «Туристическая карта Роменщины» реализован благодаря неравнодушной молодежи, именно Екатерине Лукьяненко, — сообщает сайт Роменского горсовета.
В райцентре на Сумщине появилась карта достопримечательностей (фото)
В центре Ромен у Альтанки разместили туристическую карту. На ней указаны архитектурные памятники: здания бывшего реального училища, духовного училища, женской гимназии, городской думы, земской больницы, памятники гетману Украины Богдану Хмельницкому; кошевому атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому и матери-героини Александре Деревской.
Напечатать Письмо автору Просмотров 100 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
12.09.2017, 15:16 Новость
12.09.2017, 09:19 Новость
Панорама Подписаться 12.09.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 232 Комментариев 0 Поддержали 0
11.09.2017, 16:10 Новость
Олена Шевченко Подписаться 11.09.2017, 16:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 151 Комментариев 0 Поддержали 0
11.09.2017, 13:13 Новость
22.08.2017, 10:19 Новость
07.08.2017, 17:24 Новость
21.06.2017, 17:38 Новость
06.06.2017, 11:13 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
Вчера, 09:41
admin adminych Подписаться Вчера, 09:41 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 162 Комментариев 0 Поддержали 0
24.09.2017, 16:27
admin adminych Подписаться 24.09.2017, 16:27 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 148 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 410 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 14:10
admin adminych Подписаться Сегодня, 14:10 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0 Поддержали 0
Сегодня, 13:37
admin adminych Подписаться Сегодня, 13:37 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0 Поддержали 0
22.09.2017, 17:59
admin adminych Подписаться 22.09.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0 Поддержали 0
21.09.2017, 14:21
admin adminych Подписаться 21.09.2017, 14:21 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0 Поддержали 0
14.09.2017, 17:33
admin adminych Подписаться 14.09.2017, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Ну, кредиты на карту через интернет сейчас очень выручают простого потребителя. Простота оформления и невысокие проценты дают таким ...Вчера, 16:17
Вчера, 15:54