Расширяйте кругозор: гороскоп на 28 февраля

28 февраля 2017 года — это великолепный момент для воплощения своих давних творческих задумок. В последний зимний день стоит посетить музей, посмотреть театральную постановку или найти иной способ, чтобы расширить свой кругозор и получить духовную пищу.

Овен:

Овны в этот день станут обладателями какой-то конфиденциальной информации. Как бы сильно вам не хотелось её разгласить, держите услышанное при себе и ни единым жестом не давайте понять, что вам стала известна данная тайна.

Телец:

Тельцам захочется провести последний день зимы на природе. Вы обзвоните близких друзей и соберёте членов своей семьи, чтобы вместе отправиться на каток или совершить неторопливую прогулку на лыжах.

Близнецы:

Близнецам 28 февраля удастся наконец завести деликатный разговор со своей второй половинкой. Постарайтесь максимально тактично донести до любимого человека все свои претензии и упрёки, и тогда положительный итог этой беседы вам обеспечен.

Рак:

У Раков сегодняшний день пройдёт с переменным успехом. Вам удастся осуществить многие из намеченных дел и установить тёплую атмосферу в домашних стенах, но вечером ваше настроение будет омрачено внезапной поломкой автомобиля.

Лев:

Львам 28 февраля 2017 г крупно повезёт во всём, что связано с «шопингом» и покупками. Сегодня вы сможете выгодно приобрести товар, о котором мечтали очень давно, а на оставшиеся деньги купить подарки для близких.

Дева:

Девам сегодня не стоит принимать участие в соревнованиях и викторинах. Даже если противники будут иметь меньший, нежели вы, потенциал, удача останется на их стороне по независящим от вас неблагоприятным причинам.

Весы:

Весам сегодня не следует забывать, чем чревато безмерное количество алкоголя. Во время какого-то торжества вы рискуете забыть ту тонкую грань, переход через которую становится причиной мучительного похмелья.

Скорпион:

Скорпионы 28 февраля 2017 будут живо обсуждать семейный бюджет со своей второй половинкой. Единственное разногласие между вами вызовет не первостепенный вопрос (будущий отпуск или поиски подходящего ВУЗа для младших членов семейства).

Стрелец:

Стрельцам в этот день придётся тщательно контролировать свои чувства. Чтобы человек, к которому вы питаете искренний интерес, не узнал об этом раньше положенного срока, вы в его присутствии будете подчёркнуто холодны и немногословны.

Козерог:

Козероги посвятят этот день общению с виртуальными собеседниками. Если вы слишком погрузитесь в это занятие и забудете про родных, сегодняшний вечер вам придётся провести среди мрачных лиц и без вкусного ужина.

Водолей:

Водолеям сегодня есть смысл обсудить свои планы со старшими родственниками. Не игнорируйте советы, полученные от родных, даже если на первый взгляд эти наставления покажутся вам старомодными и оторванными от современной действительности.

Рыбы:

Рыбам последний зимний день предстоит провести за монотонной домашней работой. Лишь поздним вечером вы позволите себе отдохнуть и отправитесь на традиционные субботние посиделки в дружеском коллективе.