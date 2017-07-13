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Расширяйте горизонты: гороскоп на 27 сентября

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Расширяйте горизонты: гороскоп на 27 сентября

Повысится интерес к зарубежной культуре. В этот день можно посетить иностранный музей, попробовать блюда экзотической кухни или с помощью мульти язычных социальных сетей вступить в переписку с гражданином другого государства.
Овен:
Овнам в этот день не рекомендуется принимать ответственные решения относительно дальнейшего будущего своих супружеских отношений. Сначала внимательно выслушайте все аргументы, которые представит в своё оправдание ваша провинившаяся вторая половинка.
Телец:
Тельцам сегодня можно позволить себе чуть больше свободы в поступках. Смелость принесёт вам потрясающие плоды не только в сердечных делах, но и в устранении разногласий с соседом (этот человек должен узнать, на что вы способны в гневе).
Близнецы:
Близнецам следует избегать всех сомнительного рода контактов. Особенно этот совет актуален для переписки в социальных сетях. Сегодня под видом нового друга к вам добавится отъявленный мошенник, который впоследствии принесёт вам множество неприятностей.
Рак:
Раки сегодня не будут нуждаться в присутствии рядом близких людей или единомышленников. Пока вы погружены в свой внутренний мир и заняты творчеством, вам не захочется отвлекаться ни на пустые разговоры, ни на звонки по телефону.
Лев:
Львы посвятят этот день занятиям благотворительностью. Вы старательно соберёте ненужные вещи, чтобы затем отвезти их в детский дом, в приют для бездомных или в другое учреждение, призванное бескорыстно помогать нуждающимся.
Дева:
Девы сегодня смогут насладиться бесконечным количеством романтики и любви. Вы, упиваясь вниманием со стороны своей второй половинки, поймаете себя на странной мысли, что подобный момент уже был в вашей жизни в первые дни после знакомства.
Весы:
Весы проведут этот день, устраняя беспорядок в своём личном пространстве. Монотонность домашних дел вам порядком надоест, а потому вы включите громкую музыку и примитесь ритмично танцевать, мысленно представляя, что ваш дом внезапно превратился в танцплощадку.
Скорпион:
Скорпионам необходимо отказаться от всех мероприятий, которые вызывают стойкую антипатию. Только так, устранив все раздражающие факторы, вам удастся провести это воскресенье с ощутимой пользой для своего эмоционального здоровья.
Стрелец:
Стрельцам сегодня суждено почувствовать первые симптомы малоприятной осенней простуды. Чтобы окончательно не разболеться, постарайтесь принять оперативные меры и не забывайте, что средства народной медицины далеко не всегда эффективны.
Козерог:
Козерогов в этот день кто-то намеренно попытается ввести в заблуждение. Не игнорируйте этот совет и тщательно проверяйте всю информацию, полученную сегодня (даже если эти сведения поступят вам от родственников или близких знакомых).
Водолей:
Водолеи проявят большой интерес к кухне народов мира. Вы пригласите свою вторую половинку в изысканный ресторан, чтобы вместе попробовать незнакомый шедевр кулинарного искусства, а также благородные напитки, прошедшие многолетнюю выдержку.
Рыбы:
Рыбы проявят экстрасенсорные способности, разгадывая кроссворд или решая сложную головоломку. Впоследствии вы будете объяснять родным, что верный ответ вам подсказало «шестое чувство», которое время от времени балует вас такими подарками.

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