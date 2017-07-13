Расширяйте горизонты: гороскоп на 27 сентября

Повысится интерес к зарубежной культуре. В этот день можно посетить иностранный музей, попробовать блюда экзотической кухни или с помощью мульти язычных социальных сетей вступить в переписку с гражданином другого государства.

Овен:

Овнам в этот день не рекомендуется принимать ответственные решения относительно дальнейшего будущего своих супружеских отношений. Сначала внимательно выслушайте все аргументы, которые представит в своё оправдание ваша провинившаяся вторая половинка.

Телец:

Тельцам сегодня можно позволить себе чуть больше свободы в поступках. Смелость принесёт вам потрясающие плоды не только в сердечных делах, но и в устранении разногласий с соседом (этот человек должен узнать, на что вы способны в гневе).

Близнецы:

Близнецам следует избегать всех сомнительного рода контактов. Особенно этот совет актуален для переписки в социальных сетях. Сегодня под видом нового друга к вам добавится отъявленный мошенник, который впоследствии принесёт вам множество неприятностей.

Рак:

Раки сегодня не будут нуждаться в присутствии рядом близких людей или единомышленников. Пока вы погружены в свой внутренний мир и заняты творчеством, вам не захочется отвлекаться ни на пустые разговоры, ни на звонки по телефону.

Лев:

Львы посвятят этот день занятиям благотворительностью. Вы старательно соберёте ненужные вещи, чтобы затем отвезти их в детский дом, в приют для бездомных или в другое учреждение, призванное бескорыстно помогать нуждающимся.

Дева:

Девы сегодня смогут насладиться бесконечным количеством романтики и любви. Вы, упиваясь вниманием со стороны своей второй половинки, поймаете себя на странной мысли, что подобный момент уже был в вашей жизни в первые дни после знакомства.

Весы:

Весы проведут этот день, устраняя беспорядок в своём личном пространстве. Монотонность домашних дел вам порядком надоест, а потому вы включите громкую музыку и примитесь ритмично танцевать, мысленно представляя, что ваш дом внезапно превратился в танцплощадку.

Скорпион:

Скорпионам необходимо отказаться от всех мероприятий, которые вызывают стойкую антипатию. Только так, устранив все раздражающие факторы, вам удастся провести это воскресенье с ощутимой пользой для своего эмоционального здоровья.

Стрелец:

Стрельцам сегодня суждено почувствовать первые симптомы малоприятной осенней простуды. Чтобы окончательно не разболеться, постарайтесь принять оперативные меры и не забывайте, что средства народной медицины далеко не всегда эффективны.

Козерог:

Козерогов в этот день кто-то намеренно попытается ввести в заблуждение. Не игнорируйте этот совет и тщательно проверяйте всю информацию, полученную сегодня (даже если эти сведения поступят вам от родственников или близких знакомых).

Водолей:

Водолеи проявят большой интерес к кухне народов мира. Вы пригласите свою вторую половинку в изысканный ресторан, чтобы вместе попробовать незнакомый шедевр кулинарного искусства, а также благородные напитки, прошедшие многолетнюю выдержку.

Рыбы:

Рыбы проявят экстрасенсорные способности, разгадывая кроссворд или решая сложную головоломку. Впоследствии вы будете объяснять родным, что верный ответ вам подсказало «шестое чувство», которое время от времени балует вас такими подарками.