Расширяйте горизонты: гороскоп на 27 сентября

Повысится интерес к зарубежной культуре. В этот день можно посетить иностранный музей, попробовать блюда экзотической кухни или с помощью мульти язычных социальных сетей вступить в переписку с гражданином другого государства.
Овен:
Овнам в этот день не рекомендуется принимать ответственные решения относительно дальнейшего будущего своих супружеских отношений. Сначала внимательно выслушайте все аргументы, которые представит в своё оправдание ваша провинившаяся вторая половинка.
Телец:
Тельцам сегодня можно позволить себе чуть больше свободы в поступках. Смелость принесёт вам потрясающие плоды не только в сердечных делах, но и в устранении разногласий с соседом (этот человек должен узнать, на что вы способны в гневе).
Близнецы:
Близнецам следует избегать всех сомнительного рода контактов. Особенно этот совет актуален для переписки в социальных сетях. Сегодня под видом нового друга к вам добавится отъявленный мошенник, который впоследствии принесёт вам множество неприятностей.
Рак:
Раки сегодня не будут нуждаться в присутствии рядом близких людей или единомышленников. Пока вы погружены в свой внутренний мир и заняты творчеством, вам не захочется отвлекаться ни на пустые разговоры, ни на звонки по телефону.
Лев:
Львы посвятят этот день занятиям благотворительностью. Вы старательно соберёте ненужные вещи, чтобы затем отвезти их в детский дом, в приют для бездомных или в другое учреждение, призванное бескорыстно помогать нуждающимся.
Дева:
Девы сегодня смогут насладиться бесконечным количеством романтики и любви. Вы, упиваясь вниманием со стороны своей второй половинки, поймаете себя на странной мысли, что подобный момент уже был в вашей жизни в первые дни после знакомства.
Весы:
Весы проведут этот день, устраняя беспорядок в своём личном пространстве. Монотонность домашних дел вам порядком надоест, а потому вы включите громкую музыку и примитесь ритмично танцевать, мысленно представляя, что ваш дом внезапно превратился в танцплощадку.
Скорпион:
Скорпионам необходимо отказаться от всех мероприятий, которые вызывают стойкую антипатию. Только так, устранив все раздражающие факторы, вам удастся провести это воскресенье с ощутимой пользой для своего эмоционального здоровья.
Стрелец:
Стрельцам сегодня суждено почувствовать первые симптомы малоприятной осенней простуды. Чтобы окончательно не разболеться, постарайтесь принять оперативные меры и не забывайте, что средства народной медицины далеко не всегда эффективны.
Козерог:
Козерогов в этот день кто-то намеренно попытается ввести в заблуждение. Не игнорируйте этот совет и тщательно проверяйте всю информацию, полученную сегодня (даже если эти сведения поступят вам от родственников или близких знакомых).
Водолей:
Водолеи проявят большой интерес к кухне народов мира. Вы пригласите свою вторую половинку в изысканный ресторан, чтобы вместе попробовать незнакомый шедевр кулинарного искусства, а также благородные напитки, прошедшие многолетнюю выдержку.
Рыбы:
Рыбы проявят экстрасенсорные способности, разгадывая кроссворд или решая сложную головоломку. Впоследствии вы будете объяснять родным, что верный ответ вам подсказало «шестое чувство», которое время от времени балует вас такими подарками.
Расширяйте горизонты: гороскоп на 27 сентября
Повысится интерес к зарубежной культуре. В этот день можно посетить иностранный музей, попробовать блюда экзотической кухни или с помощью мульти язычных социальных сетей вступить в переписку с гражданином другого государства.