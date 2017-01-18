Работа не пойдет: гороскоп на 9 февраля

В течение этого дня будет преобладать атмосфера, не лучшим образом располагающая к выполнению служебного долга. Сегодня в воздухе распространится легкомысленное веселье, мало располагающее к работе, а потому 9 февраля 2017 года вряд ли удастся осуществить даже те дела, которые обычно всегда легко удавались.

Овен:

Овнам сегодня предстоит получить достаточно трудоёмкие обязанности. Начальство именно вам поручит «шефство» над новым сотрудником или обяжет вас следить за тем, как выполняют важный проект коллеги по службе.

Телец:

Самочувствие Тельцов в этот день будет далеко от нормы. Высок риск, что обострится давнее хроническое заболевание, начнётся простуда или ваш организм, переутомившись ещё на прошлой неделе, окажется во власти сильнейшего стресса.

Близнецы:

Близнецы в этот день большинство своих усилий сосредоточат на делах домочадцев. Не исключено, что вам придётся решать какой-то имущественный вопрос и с этой целью нанести визит к нотариусу.

Рак:

Раки 9 февраля очень сосредоточенно подойдут к выполнению служебного долга. При должном старании этот день принесёт вам колоссальный результат и станет для вас пропуском к заветным карьерным высотам.

Лев:

Львы сегодня предпримут шаги, способствующие росту своего служебного авторитета. Кроме выполнения основного служебного долга, вы возьметесь выполнять дела заболевших коллег и добровольно задержитесь на работе значительно дольше положенного срока.

Дева:

Девам в этот день предстоит особые усилия направить на организацию своего режима питания. Об этом вам напомнит пищеварительная система, которая в очередной раз даст сбой после употребления вами слишком калорийной и несбалансированной пищи.

Весы:

Весам 9 февраля 2017 года придётся молча следовать воле своего руководства. Перспектива быть пешкой в чьих-то руках вас напряжёт, но вы не сможете найти ни одного способа, чтобы хоть как-то повлиять на сложившуюся ситуацию.

Скорпион:

Скорпионы в этот день попытаются отыскать новые источники доходов. Когда вы объективно оцените свой нынешний оклад, единственным способом его увеличить для вас окажется переход на новое место работы.

Стрелец:

Стрельцы в этот день последуют примеру своих сослуживцев. Вы, как и весь коллектив, решите заметно повысить уровень своего профессионального мастерства и с этой целью запишитесь на специальные курсы.

Козерог:

Козерогам сегодня представится шанс блеснуть своими глубокими познаниями в разных вопросах. Когда на месте вашей работы разгорится очередной интеллектуальный спор, именно вам удастся найти ответ на вопрос, в котором другие коллеги проявили полную несостоятельность.

Водолей:

Многие планы Водолеев сегодня сорвутся по вине какой-то неприятной случайности. Не пытайтесь кого-то винить в своей неудаче, ведь кроме вашей непоследовательности и неблагоприятного поворота Судьбы к этому никто не причастен.

Рыбы:

Рыбам суждено провести этот день, примерив маску серьёзного и немногословного человека. Это будет необходимо, чтобы вы смогли обрести расположение важной особы, от которой во многом зависит будущее вашей карьеры.