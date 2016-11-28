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Рабочее место секретаря — лицо фирмы и залог ее успеха

28.11.2016, 18:30 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Рабочее место секретаря — лицо фирмы и залог ее успеха

Что можно считать «лицом» предприятия? Может быть, торговую марку, имя директора или высокий уровень зарплат, привлекающий к фирме соискателей работы? Или ресепшн? Ведь неслучайно говорят, что если театр начинается с вешалки, то офис — со стойки секретаря, или ресепшена.

Поэтому не стоит приуменьшать значение этой составляющей офисной мебели. Отметим, что офисная мебель для приемных сочетает в себе ряд функций, помогающих секретарю решать одновременно несколько задач: отвечать за подготовку документов, заниматься организацией рабочего времени начальника и уюта в приемной. Поэтому выбирать такую мебель для предприятия необходимо с учетом задач, которые выполняет секретарь.

Специалисты интернет-магазина «Салита» помогут не только выбрать подходящую по функционалу мебель для приемных, но и гармонично вписать ее в общий офисный интерьер.

Как правильно выбрать рабочее место для секретаря

Первый представитель компании, встречающий посетителей, клиентов и партнеров, — это секретарь или администратор, который размещается при входе за стойкой. Этот предмет делового интерьера должен сочетать в себе такие качества:

  • Быть солидным, но в то же время негромоздким и не закрывать собой приветливое лицо представителя фирмы.
  • Дизайн должен гармонировать с фирменным стилем предприятия, не контрастировать с ним, а являться логическим началом интерьера офиса предприятия.
  • Быть удобным рабочим местом для секретаря или администратора. У такого сотрудника — масса ежедневных и важных для фирмы дел. Ему (или ей) необходимо просторное рабочее место, стол с выдвижными ящиками для хранения канцелярских принадлежностей и документов, место для оргтехники, чайных принадлежностей. Ведь секретарь часто выполняет роль хозяина, одна из первых задач которого — гостеприимно встретить посетителя и занять его разговором, пока руководитель или другие сотрудники фирмы не пригласят человека в свои кабинеты.

Решив оборудовать приемную стойкой, нужно определиться со следующими параметрами:

  • Размер стойки и ее высота.
  • Материалы и цвет будущего центра приемной и рабочего места секретаря-ресепшиониста.
  • Вместительность и просторность — как в отношении сотрудников фирмы (за стойкой могут работать несколько сотрудников), так и гостей организации.

Компания «Салита» оказывает своим клиентам услугу компьютерного моделирования будущего интерьера. Поэтому можно быть уверенным: купленная у этого поставщика мебель прекрасно впишется в интерьер вашего офиса, наилучшим образом представит вашу фирму, станет ее визитной карточкой и удобным местом работы секретаря.

Также стоит сказать, что магазин «Салита» предлагает своим клиентам наиболее удобные для них варианты доставки и оплаты, рациональные цены и отменное качество материалов и фурнитуры, из которых изготовлена офисная мебель для приемных.

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  • Федор Цурков
    Федор Цурков | Вчера, 19:42

    Хорошая статья, правильно обустроить рабочее место — гарантировано качественная работа сотрудника.

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