Пятница, не 13-е

В больших городах пятница, как начало отдыхательного процесса, с утра начинает в соцсетях собирать массу пожеланий о хорошем завершении рабочей недели, плодотворном вечернем отдыхе с друзьями и многообещающих планах на несколько дней. Пятница прошлой недели в Сумах дала старт борьбе за власть и сферы влияния. В общем-то не произошло ничего страшного. Просто одного молодого политика из одной политической силы заменили на другого – более опытного из другой. Это вам, возможно, неважно — Иванов, Петров или Сидоров — и где он сидит. А у них там за каждой личностью – партийные интересы и партийные лидеры. И как следствие — степень влияния. Именно этим можно объяснить ту истерию, которая царила в сессионном зале. У некоторых особенно впечатлительных женщин, обремененных материнскими инстинктами, расходуемыми на особей противоположного пола, натурально чуть удар не случился! Отставка однопартийца воспринималась как личная трагедия. Вопрос знатокам: когда уже местные политики поймут, что не все победы заканчиваются счастьем и не все поражения — слезами. Вот посмотрите на опытную старую гвардию! Выдержка — раз. Невозмутимость – два! Излучение оптимизма – три! Любо-дорого смотреть. А тут – растерянные глаза, суетливые движения, истерические ноты в голосе. Вот тебе и политика – искусство компромисса. Почти как у классика: любят себя в политике, а не политику в себе! Отсюда и все проблемы!

Какой раз смотрю на эти «тараканьи» бои (как кто-то очень правильно высказался в соцсетях) и диву даюсь. Вот уж, воистину, с должностью – я король, а должность забрали — все пропало! Враг наступает!

И последнее. Некоторые особенно впечатлительные горожане, наблюдая за перипетиями в сессионном зале по Интернету, звонили знакомым и говорили: «Что ж это делается! Парень молодой, воевал, как так можно!» А особенно циничные отвечали: «Не переживайте! Им полезно! Встряска для политика – импульс для мозга. А то некоторые уже вообще думать перестали. И землю под ногами чувствовать!» И это в равной степени относится и к демократам, и к либералам. Политик – это диагноз, и профболезни у всех одни. Не зависят они от цвета знамен!

Говорят, что в эту пятницу увеселительные заведения Сум пользовались популярностью. Одни пили от радости, другие – с горя! Пятница — она такая! Непредсказуемая! И сколько их еще впереди!

Вера Мотречко, депутат Сумского областного совета:

- Мой депутатский запрос к прокурору Матвейчуку. Прошу на следующей сессии предоставить информацию о том, сколько проживающих на территории Сумской области лиц, которые формировали бригады и группы и отправляли на Антимайдан, кто посягал на целостность Украины, привлечено к уголовной ответственности и суду.

Вопрос на засыпку. Часто политические оппоненты вспоминают прошлое