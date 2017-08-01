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Пять причин заказать доставку цветов

01.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Пять причин заказать доставку цветов

Существует огромное количество поводов для того, чтобы подарить цветы близкому человеку — день рождения, свадьба, юбилей, окончание учебного заведения, заключение выгодного контракта.

Но нужны ли эти причины? Ведь всегда можно устроить праздник просто так, без повода — просто потому, что захотелось сказать родному человеку, что он любим. Тем более, что организацией приятного сюрприза вовсе не обязательно заниматься самостоятельно, можно обратиться в компанию, в спектр услуг которой входит доставка цветов в Мариуполе, Харькове, Херсоне, Одессе, Сумах и в любом другом городе Украины.

Доставка цветов: преимущества выбора

  1. На улицах современных украинских городов работает огромное количество цветочных киосков. Здесь вам соберут 5-7 роз и обернут в целлофан, но вряд ли продавец сможет составить роскошный букет, учитывая сочетания растений, цветовых оттенков. В крупных компаниях по доставке цветов работают профессиональные флористы, которые при составлении букета учтут пожелания заказчика и предпочтения того, кому подарок предназначается.
  2. Покупая букет в цветочном киоске на улицах города, вы не сможете дополнить презент различными аксессуарами. Для того чтобы купить мягкую игрушку или корзину со сладостями, придется отправляться в соседние магазины, тратя свое время на поиск, выбор, стояние в очередях. Компании по доставке букетов часто предлагают сопутствующие товары. Кроме того, от вашего имени в цветы может быть вложена записка — с признанием в любви, с поздравлением или благодарностью за оказанную услугу.
  3. Служба доставки цветов — порой бывает единственно возможным вариантом поздравить человека, который живет в другом городе или даже другой стране. Просто выбираете букет, обозначаете время и адрес, по которому его нужно доставить, обо всем остальном позаботится курьер флористической компании ff.ua.
  4. Выбирая другие компании, которые осуществляют круглосуточную доставку по всей Украине, вы, возможно, не получите возможность преподнести букет в точно обозначенный срок. Мы рекомендуем вам заказать доставку цветов в Киеве Львове Полтаве Сумах или Харькове на нашем сайте. Ваша жена родила вам сына в 7.52? Ровно в это время раздастся звонок в дверь и она получит роскошный букет. Хотите быть первым, кто поздравит именинника с днем рождения? Курьер появится на пороге с поздравлениями и цветами ровно в 12 ночи.
  5. При составлении букетов флористы учитывают не только пожелания заказчика, но и его финансовые возможности. Чтобы удивить и порадовать близкого человека, вовсе не обязательно тратить состояние на эксклюзивные цветы — романтичные полевые ромашки принесут не меньше радости, будьте уверены.

Дарить праздник любимым просто. Заказывайте у нас доставку цветов, обо всем остальном позаботимся мы.

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  • AlexKeks
    AlexKeks | 09.12.2017, 01:10

    Знаю я этот магазин. По Киеву и большим городам работают нормально, а вот например доставка цветов в Кривом Роге или том же Мариуполе работает не очень. Хотя цены норм

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