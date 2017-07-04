Пять лет спустя отменили «ночную трезвость» в Сумах

Харьковский апелляционный админсуд (ХААС) отменил решение Сумского горсовета о запрете продажи алкогольных напитков на территории города в ночное время, — сообщает пресс-служба Заречного райсуда Сум.

Решение «Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива (кроме безалкогольного) на территории Сум» горсовет принял 29 февраля 2012 года. Им был установлен запрет на продажу спиртного в магазинах с 22.00 до 8.00.

Рассматривая апелляционную жалобу коллегия судей ХААС пришла к выводу, что принимая указанное решение Сумской городской совет фактически не установил режим работы магазина, а запретил торговлю в определенный период времени, то есть совершила действия за пределами своих полномочий.