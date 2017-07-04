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Пять лет спустя отменили «ночную трезвость» в Сумах

Сегодня, 16:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Пять лет спустя отменили «ночную трезвость» в Сумах

Харьковский апелляционный админсуд (ХААС) отменил решение Сумского горсовета о запрете продажи алкогольных напитков на территории города в ночное время, — сообщает пресс-служба Заречного райсуда Сум.
Решение «Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива (кроме безалкогольного) на территории Сум» горсовет принял 29 февраля 2012 года. Им был установлен запрет на продажу спиртного в магазинах с 22.00 до 8.00.
Рассматривая апелляционную жалобу коллегия судей ХААС пришла к выводу, что принимая указанное решение Сумской городской совет фактически не установил режим работы магазина, а запретил торговлю в определенный период времени, то есть совершила действия за пределами своих полномочий.

 

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