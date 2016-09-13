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Пять фактов об электронных часах

13.09.2016, 18:22 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Пять фактов об электронных часах

Самые массовые часы в мире – электронные. Они появились сравнительно недавно, во второй половине ХХ века. «Печатное» отображение времени весьма разнообразило часовую индустрию. Сегодня консультанты интернет-магазина Watch4you.com.ua подготовили для вас несколько занятных фактов о хорошо знакомых ходиках.

1. Сначала были электрические

Сообщение о том, что разработки электронных часов уже ведутся, в 1952 году распространили компании Leap Besancon (Франция) и Elgin Watch (Америка). Такое устройство, а именно электрические часы, появилось в 1957 году, но у другой американской компании – Hamilton. На их разработку ушло 3 года. Hamilton Electric 500 отличались от большинства моделей не только наличием механизма с кварцевым резонатором, но и циферблатом в форме треугольника, что достаточно высоко оценили модники. И хотя модель была стрелочная, ее не нужно было заводить каждый день. Через 4 года они засветились на руке Элвиса Пресли в фильме «Голубые Гавайи».

2. Первые электронные часы носил Бонд

Спустя десять лет, в 1971, та же американская фирма совместно с Seiko представили революционное творение – Pulsar. Это был настоящий эксклюзив – светодиодный экран, цифровая индикация… Стоимость одного экземпляра была больше 2 тысяч долларов. Мимо Pulsar не смогли пройти равнодушно и создатели восьмого фильма о Джеймсе Бонде «Живи или дай умереть», который вышел в 1973 г. Главный герой красуется именно с этой моделью.

3. Разработчики всегда хотели добавить опций

Решив вопрос с питанием, компании потрясали умы покупателей раз за разом: в 1975 тот же Hamilton выпустил устройство, сочетающее в себе электронные часы и калькулятор (Pulsar Calculator Watch); через два года подобный экземпляр выпускает Seiko, после чего выкупает Pulsar у американцев. Они уменьшили клавиатуру и вынесли на дисплей, сделав ее шаблоном для последующих моделей.

Casio решили поддержать бум на видеоигры, который царил в то время, и спустя 5 лет выпустил модель GM-10, поместив примитивную аркаду, занявшую часть экрана. В 1982 году конкуренты выпускают часы Seiko TV Watch – ходики с функцией телевизора. Правда, дисплей был встроенным, а сигнал принимало отдельное устройство, и работали они только в дуэте.

4. Чуть не загубили механику

Пока весь мир наблюдал, как стремительно развивались новые технологии, в одной небольшой европейской стране нарастала паника, которую окрестили «Кварцевым кризисом». Часовая индустрия Швейцарии попала в беду, продажи сократились с 50% до 15%, и казалось, что механика вот-вот канет в лету. Доступные в цене, небольшие по размеру и более точные – казалось, кварцевые часы победили многовековые традиции часового искусства. В 1983 году швейцарские мануфактуры объединились в группу SMH, во главе спасения бизнеса стал ливанец Николас Хайек. Вместе с Эрнестом Томке он разработал новые принципы работы механических часов. Как вы догадываетесь, у изобретателей все получилось, но это совсем другая история.

5. Ежегодно в мире производится 100 миллионов электронных часов

Это неудивительно, учитывая, что процесс автоматизирован до мелочей, поражая скоростью и точностью. Лидерами были и остаются Casio, Citizen, Timex, достойные модели есть у Jacques Lemans, Diesel, Calypso и многих других.

Более подробную информацию можно прочесть здесь.

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  • Анна Янчук
    Анна Янчук | 03.05.2017, 12:36

    Я и не знала, что электронные часы — самые популярные в мире. Сколько себя помню, вокруг видела только обычную механику: у дедушки, у папы, у остальных людей вокруг… Только последние год-два замечаю, что очень много людей переходят на smart watch. Но я всё равно остаюсь поклонницей традиционных часов, хоть сама их и не ношу) Потому что в моем понимании, часы — это всегда показатель статуса. Конечно, современные электронные модели ни к чему не обязывают, но вот если ты носишь механику, то она должна быть хорошей. Мне например очень нравятся женские часы Gucci — https://gold.ua/products/zhenskie-chasy/gucci это, конечно, не Швейцария, а «всего лишь» Италия, но выглядят они очень стильно. Такие можно носить как украшение, а не просто часы — время и на телефоне посмотреть можно. Я бы точно купила одни из них, будь у меня соответствующая работа, а так, с ребенком в парке гулять, и без них обойдусь пока)

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