Пять фактов об электронных часах

Самые массовые часы в мире – электронные. Они появились сравнительно недавно, во второй половине ХХ века. «Печатное» отображение времени весьма разнообразило часовую индустрию. Сегодня консультанты интернет-магазина Watch4you.com.ua подготовили для вас несколько занятных фактов о хорошо знакомых ходиках.

1. Сначала были электрические

Сообщение о том, что разработки электронных часов уже ведутся, в 1952 году распространили компании Leap Besancon (Франция) и Elgin Watch (Америка). Такое устройство, а именно электрические часы, появилось в 1957 году, но у другой американской компании – Hamilton. На их разработку ушло 3 года. Hamilton Electric 500 отличались от большинства моделей не только наличием механизма с кварцевым резонатором, но и циферблатом в форме треугольника, что достаточно высоко оценили модники. И хотя модель была стрелочная, ее не нужно было заводить каждый день. Через 4 года они засветились на руке Элвиса Пресли в фильме «Голубые Гавайи».

2. Первые электронные часы носил Бонд

Спустя десять лет, в 1971, та же американская фирма совместно с Seiko представили революционное творение – Pulsar. Это был настоящий эксклюзив – светодиодный экран, цифровая индикация… Стоимость одного экземпляра была больше 2 тысяч долларов. Мимо Pulsar не смогли пройти равнодушно и создатели восьмого фильма о Джеймсе Бонде «Живи или дай умереть», который вышел в 1973 г. Главный герой красуется именно с этой моделью.

3. Разработчики всегда хотели добавить опций

Решив вопрос с питанием, компании потрясали умы покупателей раз за разом: в 1975 тот же Hamilton выпустил устройство, сочетающее в себе электронные часы и калькулятор (Pulsar Calculator Watch); через два года подобный экземпляр выпускает Seiko, после чего выкупает Pulsar у американцев. Они уменьшили клавиатуру и вынесли на дисплей, сделав ее шаблоном для последующих моделей.

Casio решили поддержать бум на видеоигры, который царил в то время, и спустя 5 лет выпустил модель GM-10, поместив примитивную аркаду, занявшую часть экрана. В 1982 году конкуренты выпускают часы Seiko TV Watch – ходики с функцией телевизора. Правда, дисплей был встроенным, а сигнал принимало отдельное устройство, и работали они только в дуэте.

4. Чуть не загубили механику

Пока весь мир наблюдал, как стремительно развивались новые технологии, в одной небольшой европейской стране нарастала паника, которую окрестили «Кварцевым кризисом». Часовая индустрия Швейцарии попала в беду, продажи сократились с 50% до 15%, и казалось, что механика вот-вот канет в лету. Доступные в цене, небольшие по размеру и более точные – казалось, кварцевые часы победили многовековые традиции часового искусства. В 1983 году швейцарские мануфактуры объединились в группу SMH, во главе спасения бизнеса стал ливанец Николас Хайек. Вместе с Эрнестом Томке он разработал новые принципы работы механических часов. Как вы догадываетесь, у изобретателей все получилось, но это совсем другая история.

5. Ежегодно в мире производится 100 миллионов электронных часов

Это неудивительно, учитывая, что процесс автоматизирован до мелочей, поражая скоростью и точностью. Лидерами были и остаются Casio, Citizen, Timex, достойные модели есть у Jacques Lemans, Diesel, Calypso и многих других.

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