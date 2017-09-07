Кабмин одобрил инициативу МВД об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения. На дорогах могут появиться камеры, ездить по городу можно будет со скоростью не более 50 км/ч, первые права будут выдаваться только на два года, а штрафы для лихачей увеличат, — сообщают Вести.
МВД хочет ужесточить наказание для водителей, которые, управляя авто в нетрезвом виде, совершили ДТП. Отметим, что сейчас в Уголовном кодексе не прописана ответственность для пьяных шоферов — есть просто наказание за аварию. Также отдельно в админкодексе есть штрафы за вождение в нетрезвом виде — 10 200 грн, за повторное нарушение — 20 400 грн. Теперь же МВД предлагает уголовную статью расширить пьяными преступниками.
Пьяным нарушителям ПДД не поздоровится: новые штрафы (инфографика)
Кабмин одобрил инициативу МВД об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения. На дорогах могут появиться камеры, ездить по городу можно будет со скоростью не более 50 км/ч, первые права будут выдаваться только на два года, а штрафы для лихачей увеличат, — сообщают Вести.
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