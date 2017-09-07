Панорама / сумы / новости / события / комментарии
15.11 Среда

Пьяным нарушителям ПДД не поздоровится: новые штрафы (инфографика)

Вчера, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Пьяным нарушителям ПДД не поздоровится: новые штрафы (инфографика)

Кабмин одобрил инициативу МВД об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения. На дорогах могут появиться камеры, ездить по городу можно будет со скоростью не более 50 км/ч, первые права будут выдаваться только на два года, а штрафы для лихачей увеличат, — сообщают Вести.
МВД хочет ужесточить наказание для водителей, которые, управляя авто в нетрезвом виде, совершили ДТП. Отметим, что сейчас в Уголовном кодексе не прописана ответственность для пьяных шоферов — есть просто наказание за аварию. Также отдельно в админкодексе есть штрафы за вождение в нетрезвом виде — 10 200 грн, за повторное нарушение — 20 400 грн. Теперь же МВД предлагает уголовную статью расширить пьяными преступниками.

Напечатать Письмо автору Просмотров 184 Комментариев 0

читайте также
Сумы считаются «не грязными» (инфографика)
Сумы считаются «не грязными» (инфографика)
07.09.2017, 17:15 Новость
Панорама Панорама 07.09.2017, 17:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 127 Комментариев 0
Как менялись цены на топливо в Украине (инфографика)
Как менялись цены на топливо в Украине (инфографика)
06.09.2017, 16:15 Новость
Панорама Панорама 06.09.2017, 16:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 161 Комментариев 0
С 30 до 680: ужасающая реальность на Донбассе (инфографика)
С 30 до 680: ужасающая реальность на Донбассе (инфографика)
05.09.2017, 14:18 Новость
Панорама Панорама 05.09.2017, 14:18 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 768 Комментариев 0
Частные школы в Украине и мире: сколько и почем
Частные школы в Украине и мире: сколько и почем
04.09.2017, 15:40 Новость
Панорама Панорама 04.09.2017, 15:40 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 103 Комментариев 0
Национальная Хохляцкая Лига
Национальная Хохляцкая Лига
01.09.2017, 16:15 Новость
Панорама Панорама 01.09.2017, 16:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 122 Комментариев 0
Иловайский котел (инфографика)
Иловайский котел (инфографика)
31.08.2017, 15:15 Новость
Панорама Панорама 31.08.2017, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 157 Комментариев 0
Дорогие депутаты: сколько Украина тратит в месяц на одного нардепа
Дорогие депутаты: сколько Украина тратит в месяц на одного нардепа
30.08.2017, 16:45 Новость
Панорама Панорама 30.08.2017, 16:45 Категория: Новость Рубрики: Мир, Общество, Политика Регионы: Мир, Украина Просмотров 136 Комментариев 0
Зарплаты украинских министров (инфографика)
Зарплаты украинских министров (инфографика)
21.08.2017, 16:13 Новость
Панорама Панорама 21.08.2017, 16:13 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 118 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Информация о гибели отечественного машиностроения значительно преувеличена
10.11.2017, 16:01
admin adminych admin adminych 10.11.2017, 16:01 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 123 Комментариев 0
«Чорний ринок» донорів крові – чи є він на Сумщині?
10.11.2017, 13:52
admin adminych admin adminych 10.11.2017, 13:52 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 87 Комментариев 0
Газета «Панорама» и Сумская областная филармония собирают «Дружнє коло»!
07.11.2017, 12:30
admin adminych admin adminych 07.11.2017, 12:30 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 606 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, главные причины резкого роста числа ДТП - это...
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Жемчужина» шкатулки с драгоценностями: кольца с перламутровыми камнями
Вчера, 15:21
admin adminych admin adminych Вчера, 15:21 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Выбор крема для лица: советы для женщин
10.11.2017, 17:15
admin adminych admin adminych 10.11.2017, 17:15 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Макс Поляков стал обладателем титула Почетный Кавалер ФАИ
10.11.2017, 14:49
admin adminych admin adminych 10.11.2017, 14:49 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
«Первая Вода»: системы очистки воды для бытовых и промышленных целей
03.11.2017, 18:08
admin adminych admin adminych 03.11.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
НБУ: держим руку на курсе
02.11.2017, 16:34
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 16:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
последние комментарии
Кристина Мизалова к материалу
Лучшая прогулочная коляска для лета
Как раз выбираем коляску для зимы и как вариант рассматриваем модель анекс спорт.
09.11.2017, 15:43
Melanie Glastrong к материалу
Авторы
Such a nice blog.... I have read an amazing article here....
09.11.2017, 12:48
Семен Семенович к материалу
Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)
Соколов может и пиарщик, согласен. А мэр почему согласен с повышением тарифов? Терзают меня смутные сомнения... Мэр говорит, что у ...
04.11.2017, 00:21
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII