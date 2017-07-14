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20.07 Четверг

Путешествуем сами: исторический марш-бросок

Сегодня, 08:04 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Путешествия, Топ-тема Регионы: Сумщина, Глуховский район, Путивльский район
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Путешествуем сами: исторический марш-бросок

Побывав в Глуховском и Путивльском районах, можно по-настоящему окунуться в незабываемую атмосферу Средневековья

Мы продолжаем знакомить наших читателей с туристическими достопримечательностями Сумщины. В первой публикации из цикла «Путешествуем сами» мы рассказали о севере нашей области и о тех интересных местах, которые неизбалованному сервисом сумчанину можно увидеть в С.-Будском, Ямпольском, Кролевецком и Шосткинском районах. Сейчас мы отправимся в двухдневное путешествие в Глуховский и Путивльский районы.

Таинственность Глуховщины
Доехать догоГлухова особой труда не представляет (140 км). С автовокзала отходит достаточно много автобусов. Поэтому через три часа вы уже сможете созерцать все прелести этого городка. А по туристической привлекательности Глухов можно считать одним из наиболее интересных населённых пунктов Сумщины. Здесь гармонично переплелись история, архитектура и природа.
Приезжие поначалу могут удивиться, что местные жители, скорее всего, посоветуют вам посмотреть в первую очередь не роскошные здешние церкви, а … водонапорную башню. Построена она была в конце 20-х годов ХХ в. по проекту харьковского архитектора Иосифа ЛАЗАРЕВА, после чего в городе появился водопровод. Высота её — 41 м. Башня, имеющая своеобразную архитектуру и возведенная в историческом центре на месте бывших Московских крепостных ворот, возвышается над городом и видна далеко за его пределами. Сейчас каждый желающий может подняться по многочисленным ступеням в верхнюю часть, где оборудована смотровая площадка. Отсюда прекрасно видны роскошная Трех-Анастасиевская и старинная Николаевская церкви и даже могучие Киевские крепостные ворота.
Трех-Анастасиевская церковь (самая крупная церковь Глухова) официально входит в семёрку чудес Сумщины (памятников истории и архитектуры). В храме расположен фамильный склеп Терещенко. Здесь похоронены Артемий Яковлевич ТЕРЕЩЕНКО, его жена Ефросиния Григорьевна, сыновья Фёдор и Николай. В годы революции склеп был разграблен, а плиты захоронений разбиты. После 1991 г. захоронения были вновь освящены и упорядочены.
Почти все памятники архитектуры и градостроительства расположены в историческом центре города, распланированном для уездного города Глухова в начале ХІХ в. Уютные центральные улочки отреставрированы и имеют довольно красочный, местами даже нарядный вид.
Среди городской застройки центра Глухова выделяется дом Терещенко (около 1870 г.), в котором ныне расположен научно-исследовательский институт лубяных культур. Институт известен за пределами Украины своей селекционной работой, в том числе выведенным сортом конопли, не содержащим наркотических веществ.
Обращают на себя внимание скромная, но живописная Спасо- Преображенская церковь (1765 г.), центральный корпус Глуховского национального педагогического университета (учительский институт, 1874 г.), сквер с памятниками БОРТНЯНСКОМУ и БЕРЕЗОВСКОМУ. Немного в стороне от центра размещены Киевские крепостные ворота (1766-1769 гг), Вознесенская церковь (1767 г.), краеведческий музей (дом Дворянского собрания, 1811 г.).
Вдоволь насладившись архитектурными прелестями центральной части Глухова, можно выехать за пределы города и полюбоваться природной привлекательностью региона. Для этого, к примеру, можно выбрать с. Сосновка, в котором есть парк — ботаническая памятка природы. Возраст деревьев, которые растут в нём, колеблется от 50 до 200 лет. Особенно очаровывают старые сосны.
Недалеко от Сосновки, в соседнем пос. Шалыгино, можно посмотреть на еще одну достопримечательность природы — уникальное гидрологическое образование «Семь источников». Местные говорят, что эта вода не только помогает освежиться в жаркий день, но и имеет лечебные свойства. Возле поселка Шалыгино находится и Шалыгинский государственный ландшафтный заповедник площадью 3,7 га, который имеет республиканское значение.
Здесь же рядом, ближе к Сосновке, расположена и известная многим Глинская пустынь Рождества Пресвятой Богородицы. По преданию, монастырь основан в 1557 г. на том месте, где здешним пчеловодам во время сбора меда явилась на сосне чудотворная Глинская икона Рождества Пресвятой Богородицы. Почти все сооружения были уничтожены после того, как в 1922 г. монастырь закрыли большевики. Вскоре после возобновления его работы в 1994 г. был освящен новый надвратный храм во имя иконы Иверской Божьей Матери. На месте разрушенного собора в 2002 г. построен Свято-Никольский храм. На территории есть святой источник.
Чтобы посмотреть всё вышеперечисленное, может понадобиться не один день. Если же вы всё-таки решили за два выходных дня познакомиться с двумя районами, в частности и с Путивльским, то можно посоветовать сначала заехать в Шалыгино — Сосновку (20 км от Глухова), а потом в Глухов. Но имейте в виду, что все рейсовые автобусы сообщением Сумы — Шалыгино всё равно минуют поворот на Шалыгино перед Глуховом и заезжают сначала в райцентр, а потом возвращаются в направлении Шалыгино. Переночевав в Глухове (есть несколько неплохих гостиниц), можно спокойно утром отправиться в Путивль.

Путивльские дали
Город Путивль впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1146 г. как крепость Новгород-Северских князей Ольговичей. Согласно поэме «Слово о полку Игореве», на стенах Путивльской крепости плакала княжна Ярославна - жена князя Новгород-Северского, которая ждала мужа из половецкого плена. «Нынешнею» Ярославну можно увидеть на территории памятки археологии «Городище летописного города Путивль». Находится она за центральным рынком города Путивль на высоком холме. Это особое место. Здесь захоронены останки путивлян, погибших при защите города от монголо-татар в 1239 г.
Сейчас от крепости сохранилось очень мало - это остатки северного вала и фундаменты храмов, остатки стен и несколько перестроенных башен, которые сегодня являются частью Молченского монастыря и достопримечательностью № 1 в Путивле.
Молченский Печерский Рождества Пресвятой Богородицы женский монастырь размещён на ул. Сеймской, 1/1. История его основания тесно связана с Софрониевской пустынью. В 1405 г. в 20 верстах к востоку от Путивля, над болотом Молча, на месте, где появилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы, возник небольшой монастырь, который назывался Молченской (Молчанской) Рождества Богородицы пустынью. В 1592 г. Молченская пустынь была сожжена татарами, а в 1593 г. все монахи переселились в Путивль, где было несколько «осадочных дворов», и превратили монастырский двор на новый Молченский монастырь.
Сам же Софрониевский мужской монастырь (полное название Софрониево-Молченская Печерская пустынь Рождества Пресвятой Богородицы), также входящий в число семи чудес Сумщины, расположен в с. Новая Слобода (22 км от Путивля). Архитектурный комплекс монастыря создают несколько сооружений, центральным из которых считается надвратная Покровская церковь. Монастырь имеет и подземную часть - пещерный комплекс, малоизученный и сегодня.
Кто до сих пор чтит военные походы Сидора Ковпака и его партизан, можно посоветовать посетить музейный комплекс «Спадщанский лес». Но до него ещё нужно ехать от Путивля около 16 км по хорошей асфальтированной дороге. И обязательно не забудьте с собой взять средство от комаров — их там невероятное множество.
Таким образом, сполна насладившись историческим и природным наследием двух районов, можно спокойно выехать автобусом из Путивля в Сумы.

8 февраля 1994 г. Глухов стал государственным историко-культурным заповедником

цитата:
«Любое великое произведение не может быть изучено до конца, т.к. мы не знаем, какой смысл автор вкладывал в него. В «Слове о полку Игореве» чуть ли не каждую фразу можно трактовать в двух-трех смыслах. Это настоящая поэзия, которая мыслит образами. Дает о себе знать и разница в 800 лет, мы в это произведение привносим что-то свое», — Виктор Звагельский, историк

Александр Гринка, «Панорама» №29

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