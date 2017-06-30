Путешествуем по Сумщине: ведьмы, парки и князья

Таинственностью городов и красотой природы можно сполна налюбоваться в Конотопском, Бурынском и Белопольском районах

В предыдущих выпусках нашей рубрики мы успели попутешествовать крайним севером нашей области, а также за два выходных дня познакомились с наиболее исторически привлекательными регионами нашего края — Глуховщиной и Путивльщиной. В сегодняшней публикации мы расскажем, что интересного можно увидеть за выходные в Конотопском, Бурынском и Белопольском районах.

Конотопская сказка

Добраться в Конотоп рядовому путешественнику особого труда не предоставляет. Машиной дорога займёт примерно два часа (130 км), автобусом — около трёх. Самым бюджетным вариантом поездки является железная дорога. Этот вариант особо может быть актуален для пенсионеров и льготных категорий пассажиров, так как платить ничего не нужно. Можно посоветовать выехать утром, в 08.22, из Сум дизель — поездом Кириковка — Ворожба, а в Ворожбе пересесть на электропоезд Ворожба — Конотоп, отправлением в 11.28 и быть в самом Конотопе в 13.07.

Прибыв на станцию, можно полюбоваться самим зданием вокзала, являющимся своеобразной визиткой города и привлекающим свое изысканностью и архитектурной красотой. 17 декабря 1868 г. на станции І класса Конотоп Курско-киевской железной дороги были сданы в эксплуатацию кирпичный вокзал с императорскими комнатами и локомотивное депо на 12 паровозов. Во время Второй мировой войны помещение вокзала было разрушено, и в 1953 г. было построено новое здание, которое реконструировано в 2010 г.

Конечно же, нельзя не порекомендовать посетить Конотопский городской краеведческий музей имени уроженца Конотопщины, одного из инициаторов создания и активного сотрудника известного в тот период журнала «Киевская старина» Александра ЛАЗАРЕВСКОГО. Высокую художественную и историческую ценность среди экспонатов составляет кресло последнего гетмана Украины графа Кирилла Разумовского, казацкое оружие и конская сбруя времен Освободительной войны 1648-1657 гг. К лучшим образцам книгопечатного искусства принадлежит Евангелие 1708 г.

Один из залов музея посвящен героям повести Григория Квитки-ОСНОВЯНЕНКО «Конотопская ведьма». Уникальные экспонаты другого зала рассказывают о пребывании Тараса ШЕВЧЕНКО на Конотопщине.

В музее есть два филиала: музей авиации и музей- усадьба Михаила ДРАГОМИРОВА. В первом можно увидеть собственными глазами настоящие вертолеты Ми — 2, Ми — 6АЯ, Ми — 24А, Ми — 24В, а также учебно-боевой самолет Л — 39. Кроме того, музей предоставляет уникальную возможность побывать в середине транспортно-боевого вертолета Ми-8Т, посидеть в пилотском кресле и собственноручно испытать работу управления. В музее-усадьбе есть памятник- бюст генерала и семейная усыпальница Драгомировых.

Из монументальных сооружений Конотопа заслуживают внимания два памятника Шевченко, памятник трамваю (Конотоп один из немногих райцентров в Украине, где проложена трамвайная линия), а также статуя Коня. Последний стал также визиткой города, за недолгое своё существование (установили в 2008 г.) его и разбивали, и раскрашивали в зебру. Но местным он нравится — не зря возле него теперь назначают свидания.

Если у вас есть желание выехать недалеко за пределы райцентра, то можно отправиться в с. Бочечки, что за 15 км от Конотопа. В нём посреди парка площадью 10, 4 га находится красивый каменный двухэтажный дворец князей ЛЬВОВЫХ. В течение XVIII — XIX вв. селом Бочечки, которое тогда принадлежало Путивльскому уезду Курской губернии, владели князья Львовы. Они в 1745 г. заложили усадебный парк, со временем превратившийся в ландшафтный. После 1917 г. в этом доме был открыт сельскохозяйственный техникум, который работал до 1934 г. Через год это помещение перестроили для сельской школы, здесь она находится и сейчас.

Бурынь — Белополье

Если вы захотите после Конотопа (переночевать можно без проблем) на следующий день попасть в соседнюю Бурынь, то опять же самый бюджетный способ добраться до неё — железная дорога и электропоезд Бахмач — Ворожба, отправляющийся из Конотопа в 08. 29 и прибывающий в Бурынь в 09.53. Но не удивляйтесь, что, прибыв в Бурынь, на здании вокзала вы увидите надпись «Путивль». Это не удивительно — в Советском Союзе населённые пункты часто назывались порой очень странно с географической точки зрения. Станция имела название, а населенный пункт с этим названием находился порой за десятки километров от самой станции. Связано это было, по одной из версий, с периодом «холодной войны»: коммунисты пытались запутать американцев с расположением тех или иных стратегических объектов на территории Советского Союза. Хотя эта версия для Бурыни не подходит: ст. Путивль возникла ещё в восьмидесятых годах XIX ст. на месте ст. Красное. Хотя на самом деле от ст. Путивль до самого города Путивль ещё 25 км.

В Бурыни особых туристических изюминок вы вряд ли найдёте. Можно разве что посетить районный краеведческий музей, в котором есть 17 экспозиционных разделов, освещающих историю района с древнейших времен до настоящего. В его фондах собрано 1775 экспонатов.

Также в центре города можно посмотреть вековой дуб – ботаническую памятку местного значения. Ориентировочный возраст дерева — 350 лет.

Если вы будете путешествовать машиной, то по пути домой в Сумы, конечно же, можно из Бурыни заехать в Белополье. Или же электричкой Киев — Ворожба выехать из Бурыни в 14.13 и через 40 мин. приехать в Ворожбу, а с ней уже в само Белополье добраться обычной рейсовой маршруткой, курсирующей часто между Ворожбой и Бурынью.

Белополье образовалось на месте древнего городища Выр. Самих останков городища вы, конечно же, не найдёте, но в старом парке обнаружите каменную насыпь и плиту с упоминанием о древних корнях Белополья.

Белополье – это родина известного поэта Александра ОЛЕСЯ и педагога Антона МАКАРЕНКО. В городе есть музеи этих известных в Украине людей, поэтому сможете познакомиться с их жизнью и творчеством. Кстати, до сих пор сохранился дом, где родился Александр Олесь, — в нём, уже достаточно обновлённом, живёт обычная белопольская семья. Недалеко от дома, где родился Олесь, разбит сквер и установлен памятный камень в честь земляка.

Белополье хоть и небольшой районный центр, но в нём есть немало красивых храмов. Можно посмотреть церковь Успения святой Богородицы (недалеко от железнодорожного вокзала), Петропавловскую церковь, церковь в честь Рождества пресвятой Богородицы, церковь в честь Архистратига Михаила.

В центре города не так давно был сооружен памятник Тарасу Шевченко (старый памятник Кобзарю есть ещё в районе железнодорожной станции), мемориал памяти жертв голодоморов и политических репрессий, а также мемориал погибшим воинам АТО и Аллея Славы.

Если у вас останется немного свободного времени, советую съездить в с. Шкуратовка, что неподалеку от районного центра. В нём есть настоящая зеленая жемчужина — дендропарк, который справедливо называют Мухопадовым чудом. Посажен энтузиастом — учителем местной школы, лесоводом-любителем Иосифом МУХОПАДОМ. На площади 2,5 га высажено много хвойных деревьев разных пород. В небольшом количестве представлены виды особенно редкие, которых нет в природных экосистемах Сумщины, они культивируются в Украине только в некоторых ботанических садах. Это тис ягодный, ель вече, сосна желтая, ель фразера, биота восточная и другие — происхождением из Северной Америки.

Запомните, последний природный поезд из Белополья в Сумы идёт в 17.22. Если не успеете на него, без проблем можно выехать ещё с автовокзала или даже добраться обычной попуткой.

Цитата. «А се вже звiсно, i усюди так поводиться, що чим начальник дурнiший, тим вiн гордiший, i знай дметься, мов шкураток на вогнi».

Григорій Квітка — Основ’яненко ,

«Конотопська відьма»

Досье районов

Бурынский район

Бурынский район расположен в центре Сумской области. С ним соседствуют Путивльский, Конотопский, Роменский, Недригайловский и Белопольский районы. Административным центром района является город (c 1964 г.) Бурынь, расположенный на реке Чаша, притоке Сейма (бассейн Днепра). Железнодорожная станции Путивль (на линии Ворожба — Конотоп) — на расстоянии 100 км к северо-западу от областного центра Сумы. Население района составляет 36 933 чел. (2001), в том числе городское — 11 607 чел., сельское — 25 326 чел. В 1979 г. было 53 500 чел.

Город Бурынь принадлежит к старейшим поселениям края. Во время похода князя Игоря Святославовича на половцев весной 1185 г. его путь проходил Бурыновщиной через с. Игоревку. Тогда оно называлось именем святого Михаила и было владением князей Ольговичей. Не случайно про «Игорево селге» (сельцо) и его богатство упоминается в Ипатьевской летописи, куда данные о Игоревке попали из Черниговско-Северских летописных источников. Вероятно, что именно тут часто бывал князь Игорь Святославович, где имел свой дом, «дагу», разные сокровища. Об этом свидетельствуют письмена, найденные на месте древней Игоревки.

Конотопский район

Конотоп — город областного подчинения, центр Конотопского района. Находится в 129 км от областного центра на левом берегу реки Езуч (левый приток Сейма). Территория города — 10,2 тыс. га, население — свыше 93 тыс. жителей. Это экологическая чистая зона Украины, город казацкой славы, мощный железнодорожный узел с развитой инфраструктурой транспортного строительства, которое соединяет Украину с Беларусью, Россией и странами ЕС. Расположен район в наиболее живописной и экологически чистой части Слобожанщины. Конотоп стоит на перекрестке магистралей, которые ведут на Москву, Киев, Минск, Воронеж, Харьков.

Точный год появления Конотопа неизвестен. Историки считают, что он существовал во времена Киевской Руси. Первое письменное упоминание о городе относится до 1634 г. В 1635 г. была основана Новоселица, а в 1642 г. здесь была построена крепость, которая получила название Конотоп. С началом Освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого Конотоп в 1648 г. становится центром казацкой сотни Черниговского, а впоследствии — Нежинского полков.

С созданием Сумской области 10 января 1939 г. Конотопский и Дубовязовский р-ны были переданы в её состав. После войны (1941 — 1945), Конотопский район трижды изменял свои границы. В 1957 г. к району были присоединены восемь сёл, в 1960 г. — ещё шесть сёл бывшего Дубовязовского района, а в 1963 г. были присоединены сёла Духановка и Дептовка.

Белопольский район

Белополье расположено в центральной части области. Район граничит из Бурынским, Лебединским, Недригайловским, Путивльским, Сумским р-нами Сумской области и Глушковским р-ном Курской области (Российская Федерация). Расстояние до областного центра — 49 км по железной дорогой и 45 км — автодорогой. Общая площадь города — 23,8 кв. км. Количество населения — 16,8 тыс. чел.

С начала своего существования Белополье — сотенный городок Сумского полка. С 1780 г. Белополье стало центром Белопольского уезда Харьковской губернии, а дальше — уездный городок Харьковского наместничества. В 1796 г. Харьковское наместничество было преобразовано Слободско — украинскую губернию, которую в декабре 1835 г. переименовали в Харьковскую губернию. Белополье с того времени становится городом Слободско — украинской губернии Сумской провинции, а потом получает статус заштатного города Сумского уезда Харьковской губернии. 25 февраля 1925 г. по новому административному разделению Белополье было зачислено в разряд городов. С 1932 г. Белополье стало районным центром Харьковской области, а с 1939 г. — районным центром в составе Сумской обл.

Появление летописного города Вырь (современное Белополье) следует отнести к началу- середине ХI ст. (однако возможно, что город был основан намного раньше, поскольку во время археологических раскопок, которые проводились академиком В. Богусевичем в 1956 г., в северо-восточной части той территории было выявлено немало керамической посуды ІХ — Х в.), поскольку первое летописное упоминание о городе как околицы Переяславского, а потом Новгород — Сиверского княжества в летописи относится к 1096 г.

Врез. На територии Белопольского района находится большое колличество курганов скифского периода и бронзовой епохи

Фото . 1. С богатой историей. Петропавловская церковь в Белополье

2. Путивль, но не тот. Приезжая на ст. Путивль, вы на самом деле оказываетесь в Бурыни

3. Конотопский въезд. В городе неизбалованному туристу можно найти много интересного

4. Конь — символ. Он стал настоящей визиткой города

Александр Гринка, «Панорама» №31