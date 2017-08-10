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Путешествуем по Сумщине: унесенные временем

Сегодня, 11:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Путешествуем по Сумщине: унесенные временем

Юго-западную и центральную часть области посещали удивительные люди, оставившие после себя много реликвий и загадок
В трёх предыдущих публикациях из серии «Путешествуем сами» мы «объехали» уже 10 районов нашей области. Сегодня мы расскажем о четырёх регионах юго-западной и центральной части Сумщины, — о Роменском, Недригайловском, Липоводолинском и Лебединском районах и подскажем, что интересного можно увидеть в них на протяжении двух выходных дней.
Лебединские прелести
Вышеперечисленные районы, наверне, будут самыми неудобными для бюджетного путешественника. Воспользоваться железной дорогой и пригородными поездами на ней, чтобы добраться в эти районные центры, не получится. Исключение составляет лишь Лебедин, но и к нему, а точнее к станции Лебединская, нужно ехать с пересадкой в Боромле. Самым оптимальный вариант: выехать из Сум на поезде Сумы — Смородино в 08.08, приехать им в Боромлю в 09.20, пересесть там на поезд Смородино — Лебединская (отправление в 09.50) и прибыть в Лебедин в 10.45. Есть и прямой пригородный поезд сообщением Сумы — Лебединская, но он отправляется в очень неудобное время – в 19.03.
Если же вы всё-таки начали свой тур выходного дня из Лебедина, то в самом городе можно посетить художественный и краеведческий музеи. Там вы узнаете, что история Лебедина тесно связана с жизнью и творчеством многих выдающихся людей украинской и мировой культуры. В частности, в Лебедине бывали украинские писатели Пётр ГУЛАК – АРТЕМОВСКИЙ и Григорий КВИТКА — ОСНОВЬЯНЕНКО. С 1849 по 1862 гг. в Лебединые жил, работал и был похоронен украинский поэт-романтик Михаил ПЕТРЕНКО — автор стихов, которые стали народными песнями, — «Смотрю я на небо» и «Взял бы я бандуру». Летом в 1893 г. в Лебедине жил и творил великий русский композитор Сергей РАХМАНИНОВ. В июне в 1859 г. в Лебедин приезжал украинский гений Тарас ШЕВЧЕКО, который остановился у братьев ЗАЛЕСКИХ – Фёдора и Максима. Их дом уже в годы независимой Украины подвергся современному евроремонту, и сейчас в нём…магазин игрушек. А мог бы быть уникальной экскурсионной жемчужиной города. Ведь ещё раньше, в 1782 г., в этот дом (тогда это был дом деда братьев Залеских – Фёдора) приезжал выдающийся украинский философ и поэт Григорий СКОВОРОДА. В ещё более ужасном состоянии усадьба жены либерального помещика Дмитрия ХРУЩЁВА в с. Лифино, где также отдыхал Кобзарь. В этом вы сами можете убедиться, посетив этот умирающий населённый пункт. Но имейте в виду, — до него около 40 км.
Бывая в Лебедине, нельзя не поехать на озеро Лебединое (Лебединское), которое расположено на юго-западной окраине города Лебедина. Его площадь вместе с окружающими лугами — 50 га. Озеро со всех сторон окружено лесами. Удобное местонахождение, уникальный пейзаж сделали озеро любимым местом отдыха для жителей и гостей города. Кстати, в гербе Лебедина в XVIII ст. художник нарисовал не лебедя, а гуся (хотя описан лебедь). В современном гербе (автор Андрей РУДЬ), утверждённом во второй половине 1990-х г.г., изображён уже лебедь, только не в золотом поле, а в зелёном.
Именно с Лебедином связана одна из самых трагических страниц истории Украины. В конце 1708 г. князь Александр МЕНШИКОВ устроил здесь суд над сторонниками гетмана Ивана МАЗЕПЫ. Памятью о тех трагических событиях является символическая могила 900 замученных украинских казаков.

Из архитектурных достопримечательностей Лебедина можно выделить помещение пожарной охраны (бывшая городская управа). Это памятка архитектуры местного значения сооружена в начале ХХ ст. Также советуем посмотреть Воскресенскую церковь, построенную в 1789 г. Это деревянный храм с вертикальной обшивкой. До наших дней сохранился не весь комплекс. Непоправимый вред был нанесен храму в 1930-е гг., когда была снесена колокольня и чрезвычайно красивый забор с величественными вратами.
Знакомясь с Лебединщиной, нельзя не посетить гидрологическую памятку природы общегосударственного значения «Озеро Шелехевское». Это живописное лесное озеро, входящее в семёрку природных чудес Сумщины, наиболее старое в области, возникло еще в ледниковый период. Здесь около десятка видов растений и семь виды животных, занесенные в Красную книгу. Чтобы полюбоваться им, нужно попасть в с. Межырич (18 км. от Лебедина, автобусы ходят регулярно), а от него уже пройтись пешком минут сорок.
Также любителям природы можно съездить в степной заповедник «Михайловская целина», что на западе Лебединщины, за с. Степовое. Его площадь свыше 200 га. и часть его припадает на Недригайловский район. Благодаря заповедному режиму за полвека создались условия и для обогащения фауны. Здесь много редких растений, водятся лось, кабан и даже волк. В последнее время все чаще появляются серны («дикие козы»).

Дальше в путь
Из Лебедина автобусом можно поехать и в Ромны, и в Недригайлов, и в Липовую Долину. Куда конкретно выбраться после ночёвки в Лебедине — решать каждому самостоятельно. Если уж вы попали в Ромны, то, конечно же, желательно посмотреть первый в мире монументальный памятник Тарасу Шевченко, построенный роменчанином, всемирно известным скульптором и кинорежиссером Иваном КАВАЛЕРИДЗЕ в 1918 г. в память о пребывании Кобзаря на Роменщине. Можно осмотреть монумент матери- героини Александре ДЕРЕВСКОЙ, которая усыновила и воспитала 48 детей-сирот разных национальностей; памятник последнему кошевому Запорожской Сечи Петру КАЛНЫШЕВСКОМУ.
Любителей экзотики может порадовать и удивить в Ромнах памятник…свинье, открытый в 2000 г. До этого в мире были три памятника свинье: в Португалии (Мурса), Германии (Люнебург), Дании (Орхус). Памятник в Ромнах — в виде сидящей на задних ногах свиньи и с надписью «Від щирих українців» — стал четвертым в этом списке.
Одна из ярких визиток города — Святодуховский собор — возведён на высоком холме над речкой Сула. Вниз от собора тянется крутой спуск на Засулье — левобережную часть Ромен, где были найдены остатки раннеславянского городища, раскопки которого проводились в 80-х годах прошлого века.
В бывшем помещении городского банка, построенном в середине ХІХ века, в настоящее время размещается Роменский краеведческий музей, один из самых первых и наиболее интересных музеев Сумщины. Среди наиболее интересных экспонатов — Евангелие Петра Калнышевського, торбан Тараса Шевченко, картина «Роменская мадонна» выдающегося украинского художника ХVІІІ ст. Григория СТЕЦЕНКО.
Роменщина последние десять лет ассоциируется с государственным историко — культурным заповедником «Посулье» с центром в с. Пустовойтовка, что за 10 км. от районного центра. Именно в Пустовойтовке родился последний кошевой Запорожской Сечи Пётр КАЛНЫШЕВСКИЙ. Здесь есть его музей, здесь ему поставлен памятник и восстановлена деревянная Свят-Троицкая церковь, которая в первоначальном виде, в 1773 г., была построена именно за средства кошевого.
Рядом с Пустовойтовкой — с. Хоружевка, уже Недригайловского р-на. На родине третьего президента Украины Виктора ЮЩЕНКО можно посмотреть красивую церковь святого Андрея ПЕРВОЗВАННОГО, поклониться жертвам голодомора на мемориале «Трагічні жнива». Рядом с Хоружевкой — с. Кулишовка, где стоит знаменитый памятник мамонту, входящий также в состав заповедника.
Кстати, в самом Недригайлове тоже есть памятник Калнышевскому — он стоит в центре посёлка с 2012 г., и здесь он в образе всадника.
Липовая Долина, расположившаяся в 35 км. от Недригайлова, вряд ли может удивить чем-то необычным. Можно посоветовать зайти в Свято-Троицкий храм, который начали возводить ещё в 2005 г. на месте разрушенного козацкого собора. В прошлом году его освятил патриарх Филарет.
Последний автобус из Липовой Долины отправляется в 17.40. . Примерно через два с половиной часа, преодолев 120 км, вы окажетесь дома в Сумах.

Врез. В 1838 г. во время своего путешествия по Украине в Липовой Долине побывал Михаил Глинка

Цитата. «…Він видався мені натуральнішим й елегантнішим за незрівняного Щепкіна», — Тарас Шевченко о выступлении на Ильинском ярмарке в Ромнах артиста Карпа Соленика

Визитки районов
Липоводолинский район
Липоводолинский р-н расположен в лесостепной зоне на юго-западе области. Граничит с Гадячским р-ном Полтавской обл., Недригайловским, Роменским, Лебединским р-нами Сумской обл.
На территории размещен один поселок городского типа и 68 сельских населенных пунктов. Общая площадь 0,9 тыс. кв. км. Районный центр — пгт Липовая Долина, расположенный на автомобильном пути Ромны — Гадяч.
Численность имеющегося населения по состоянию на 01.01.2008 г. — 21394 чел., что составляет 1,8 % от населения обл. Из общей численности 15956 чел. — сельское население, 5438 чел. – городское, работоспособное население составляет 12142 чел.

Лебединский район
Лебединский р-н расположен на юге Сумской обл. С ним соседствуют Сумской, Белопольский, Недригайловский, Липоводолинский, Тростянецкий, Ахтырский р-ны Сумской обл. и Гадячский район Полтавской обл.
Административным центром является г. Лебедин, который в состав р-на не входит. Через р-н протекают реки Псёл, Ольшанка, Грунь, Легань, Ревки, Лозовая, Будылка. В 1980 г. население района составляло 72,5 тыс. чел. На 1 января 2013 г. численность населения города составляла 21 080 чел.
Как административно-территориальная единица Лебединский р- н был создан в 1923 г. на основе Лебединского уезда Харьковской губернии, в феврале 1932 г. р-н вошёл в состав Харьковской обл., после создания 10 января 1939 г. Сумской обл. р — н вошёл в состав Сумской обл. В 1957 г. в состав Лебединского вошел Штеповский р-н.

Недригайловский район
Недригайловский р-н расположен в центре Сумской обл. С ним соседствуют Бурынский, Роменский, Липоводолинский, Лебединский и Белопольский р — ны Сумской обл.
Административным центром является посёлок городского типа (c 1958 г.) Недригайлов. Через район протекают реки Сула, Терн, Бобрик, Биж, Хусь, Хусть, Ольшанка.
Население р-на составляет 31 321 человек (2001), в том числе городское — 10 003 чел., сельское — 21 318 чел. В 1979 г. население района было 43300 чел.
С конца XIV в. эти земли входят в состав Литовского княжества, а с 1569 г. и до середины XVII в. западная Недригайловщина отходит к Речи Посполитой, а восточная и юго-западная часть оказываются в составе Московского царства. Только в 1647 г. в соответствии и российско-польским договором о размежевании границ Недригайлов который был назван местечком, отошёл к России.
Восточная Недригайловщина в 50 — х г.г. XVII в. вошла в состав Сумского козацкого полка, которому подчинялись Недригайловская и Деркачевская сотня. Западная же Недригайловщина вместе с Константиновской сотней принадлежала к Лубенскому полку Гетманской Украины.

Роменский район
Роменский район расположен на юго-западе Сумской обл. С ним соседствуют Конотопский, Бурынский, Недригайловский и Липоводолинский районы Сумской обл., Лохвицкий район Полтавской обл. и Варвинский, Сребнянский и Талалаевский Черниговской обл. Административным центром р-на является г. (c 1096 г.) Ромны, который сам в состав р-на не входит.
Население р-на составляет 46 328 чел. (2001), в 1979 г. — 64 200 (без г. Ромны). Р — н образован 7 марта 1923 г. Указом Президиума Верховного совета СССР от 10 января 1939 г. передан из состава Черниговской обл. в новообразованную Сумскую обл.
Роменчане активно участвовали в освободительной войне под руководством Богдана ХМЕЛЬНИЦКОГО. В мае в 1648 г. г. Ромен, освобожденный от польского господства, стал сотенным городом Миргородского, потом Лубненского полка. После отмены Гетьманщины — уездным центром, а с 20 — х годов ХХ ст. — окружным и районным центром. Во время Северной войны, когда союзное украинско — шведское войско осенью 1708 г. подошло к г. Ромен, городские жители во главе с сотником ПИРОЗКИМ торжественно, как освободителей встречали гетмана Ивана МАЗЕПУ и шведского короля КАРЛАХII. Роменская козацкая сотня стойко защищалась, за что московские войска в ночь на 18 декабря 1708 г., воспользовавшись отходом на юг основных сил союзников, внезапно ворвались в Ромен и вырезали большую часть населения города.

Фото. Городской сквер. Лебедин без лебедей быть не может
Местный мамонт. Кулишовка в Недригайловском районе
Свято-Троицкий. Новый храм В Липоводолинском районе
Роменская свинья. Она уже стала визиткой города

Александр Гринка, «Панорама» №33

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