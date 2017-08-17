Путешествуем по Сумщине: нимфы и юмористы

В путешествии по югу области вас привлекут церкви, гроты и удивительные герои своего времени

В последней публикации из серии «Путешествуем сами» мы отправимся на юг и юго-восток нашей области и постараемся увидеть всё интересное, что есть в Тростянецком, Ахтырском, Великописаревском и Краснопольском районах.

Очарованные временем

Из Сум до Тростянца довольно удобно и недорого можно добраться на железной дороге. Первый утренний поезд отходит из областного центра в 08.10, и через полтора часа вы уже будете в Тростянце, а точнее на ст. Смородино.

За 357 лет своего существования Тростянец пережил и набеги крымских татар, и бурный экономический рост, и тяжелые военные времена. Сегодня Тростянец — это небольшой уютный город с населением чуть больше 20 тыс. человек, с прекрасной природой, зелеными парками и скверами.

До наших дней сохранились многие уникальные памятники архитектуры, среди которых одно из первых мест занимает Круглый двор. Он был построен Тростянецким помещиком Иосифом НАДАРЖИНСКИМ в 1749 г. Изначально он возводился как манеж, стилизированный под средневековую крепость. Внутри здания в специальных помещениях держали лошадей, а посредине располагалась большая площадка для выгуливания жеребцов. После того как в 1831 г. Тростянец перешел во владение князя Василия ГОЛИЦЫНА, предназначение Круглого двора изменилось. В нем стали устраивать театральные и цирковые представления, а внутреннюю планировку изменили по типу древнеримских амфитеатров. За свою историю Круглый двор пережил несколько капитальных ремонтов и перестроек. В 2010 г. в Круглом дворе по периметру установили подсветку, чем придали зданию праздничный вид в ночное время.

Ещё одна яркая визитка города — Вознесенская церковь (народное название «Красная»,) была заложена в 1905 г., построена в 1913 г. в шатрово-купольном стиле из красного кирпича по проекту архитектора Алексея БЕКЕТОВА. Как следует из архивных документов, церковь построена по просьбе жителей Тростянца. Все расходы по строительству взял на себя Юлий КЕНИГ.

Дом Голицына, или «господский дом», как он называется в исторических документах, был построен при Надаржинских в середине ХVIII в. Изначально дом был деревянным, но в конце ХІХ в. тогдашний владелец Тростянца Леопольд КЕНИГ перестроил центральную часть дома, обложив его кирпичом и камнем.

Летом 1864 г. по приглашению князя Алексея Голицына, который на то время владел поместьем, в этом доме проживал студент Петербургской консерватории Пётр ЧАЙКОВСКИЙ. Молодой композитор под впечатлением от тростянецкой природы написал здесь увертюру к своему первому симфоническому произведению по драме Островского «Гроза». Ныне в центральном парке города стоит памятник композитору в полный рост.

В настоящее время здание отреставрировано. В центральной части здания открыта небольшая картинная галерея, в которой выставлены работы художников, участвовавших в разные годы в живописных пленэрах в Тростянце. Здесь же проходятся вечера классической музыки и торжественные бракосочетания. В правом крыле здания сейчас размещается краеведческий музей, а в левом с мая 2012 г. открыт музей шоколада.

С западной стороны Тростянец окружает большой массив лиственного леса, жемчужиной которого является урочище Нескучное, ставшее любимым местом отдыха тростянчан. В нем среди дубовых деревьев возрастом 300-400 лет находится загадочный каменный грот Нимф с тремя полукруглыми арками и подземным ходом, идущим вглубь склона оврага

Для ознакомления с Тростянцом одного дня может вполне хватить. Поэтому вечером здесь можно переночевать в гостинице и уже утром отправиться, поездом или автобусом, в Ахтырку, которая всего в 20 км.

Ахтырские личности

Визитной карточкой города является Покровский собор. Это главный храм Ахтырки, он считается одним из семи чудес Сумщины. Зодчий по документам не установлен, но долгое время проект приписывался знаменитому графу РАСТРЕЛЛИ.

Для строительства собора из Санкт-Петербурга прибыл на Украину полковник Федор КАЧЕНОВСКИЙ. После его смерти это дело продолжили ахтырский полковник Константин ЛЕСЕВИЦКИЙ и ахтырская полковая канцелярия. Завершилось строительство в 1768 г. Ныне в комплекс собора входит Введенская церковь-колокольня, а также Христорожденственская церковь.

Ещё одна уникальная церковь Ахтырки — Михайловская (построена в 1905 г.). Служба в этой церкви велась и в советское время. Её предшественница была возведена еще в 1670 г. и была деревянной. Церковь из красного кирпича и весь внешний декор выполнен исключительно средствами рельефной кладки. Вход в храм — через сорокаметровую четырехярусную колокольню.

Будучи в Ахтырке, можно зайти на ул. Грабовского, 61. В доме по этому адресу родился писатель Иван БАГРЯНЫЙ. Именно в нём в 1928 г. он написал свою знаменитую «Скалу». Было ему тогда только 22 года, в 26 (в 1932 г.) его впервые арестовали как политзаключенного. Советская власть решила, что украинцам не следует много знать о своей истории, и таких, как Багряный, надо уничтожать.

В начале ул. Сумской обращает на себя внимание помещения — учебное заведение, архитектурная достопримечательность конца XIX в. В прошлом здесь размещалась мужская гимназия (с 1991 г. заведение стало гимназией гуманитарного профиля). В ней учился и известный литератор и защитник украинского язика и культуры Борис АНТОНЕНКО-ДАВИДОВИЧ. Он работал заведующим Ахтырским уездным отделом народного образования и преподавал украинский, русский, немецкий языки и литературу в школах. 7 января 1935 г. наш земляк был арестован и за два десятилетия прошёл все круги лагерного ада. В 1957 году вернулся в Киев.

Кстати, кроме Бориса Антоненко- авидовича в упомянутой гимназии также учились такие известные личности, как Николай ЗЕРОВ, Николай ХВЫЛЕВОЙ, Яков ЩОГОЛЕВ. Также следует знать, что в гимназии работает единственный в области планетарий.

Если вы захотите и дальше развить свои литературные познания в Ахтырском районе, то советуем поехать в с. Грунь, что за 26 км. от Ахтырки. Здесь находиться народный музей Остапа ВИШНИ. Он, как и его брат, тоже писатель, Василий ЧЕЧВЯНСКИЙ, родился на хуторе Чечва вблизи Груни.

Галопом по посёлкам

Посёлки городского типа Великая Писаревка и Краснополье, конечно же, сильно уступают по туристической привлекательности Тростянцу и Ахтырке. Но при большом желании и в них можно найти что-то интересное. До Великой Писаревки автобусы из Ахтырки курсируют довольно часто (расстояние 47 км.). Можно посетить музей истории и частично разрушенную Свято-Покровскую церковь и приложиться к списку чудотворной Михайловской иконы в ней. В 1894 г. храм был обновлен на средства потомственного почетного гражданина Николая и жены его Марии ЛЕЩИНСКИХ.

Из Ахтырки до Краснополья – 90 км по автодороге. Если вы туда попадёте железной дорогой, то обратите внимание на здание вокзала, построенного в 1901 г. К сожалению, до наших дней первичный внешний вид вокзала не сохранился, потому что в 1973 г. здание было обложено плиткой, а в 2001 г. — проведена капитальная реставрация, в ходе какой стены покрыли штукатуркой.

В Краснопольском районе советуем посетить урочище Образ, что в нескольких км от с. Великий Бобрик. Это облагороженная территория с источником целебной воды и срубленной лесниками купальней. В самом селе можно полюбоваться красивой Вознесенской церковью, которой уже почти 200 лет.

Возвращаться вечером домой в Сумы из Краснополья будет просто. Расстояние в 40 км без проблеем можно преодолеть как железной дорогой, так и автобусом и маршруткой.

Врез. На территории Великописаревского, Ахтырского и Тростянецкого районов расположен Гетманский национальный природный парк

Цитата. “Ліпше вмерти біжучи, ніж жити гниючи”( Іван Багряний)

Визитки районов

Ахтырский район

Ахтырский район — административная единица на юге Сумской обл. Город Ахтырка в состав района не входит. Железнодорожная станция — конечный пункт ветки, отходящей от ст. Кириковка на линии Сумы — Люботин, на расстоянии 83 км к югу от областного центра Сумы. Общая площадь района составляет 1287 км. По территории района протекают реки: Ворскла, Ахтырка, Олешня, Хухра, Грунь, Буймер, Гусинка, Ташань. В 2001 г. население района составляло 31 206 чел., в том числе городское — 2 732 чел., сельское — 28 474 чел.

Город Ахтырка находится на берегу реки Ахтырка, которая через 1,5 км впадает в реку Ворскла. Через город протекают реки Гусинка и Криничная. К городу примыкают лесные массивы (сосна).

В переводе с тюркских языков название города означает «Белый яр» — на этом месте был раньше большой пустырь. По другой версии, город назван по имени реки Ахтырка, что переводится как «стоячая вода».

Великописаревский район

Район расположен в лесостепной зоне на юго-востоке области. Граничит с Ахтырским, Тростянецким, Краснопольским районами Сумской области, Богодуховским, Золочевским, Краснокутским районами Харьковской области, Грайворонским районом Белгородской области Российской Федерации.

Великая Писаревка является административным центром Великописаревского поселкового совета, в который, кроме того, входит село Пономаренки. Общая площадь 0,8 тыс. кв. км.

Населенных пунктов 41, из них поселков городского типа — 2, сел — 39. Население района – более 24 тыс. чел., в т.ч. пгт Великая Писаревка – 4 480 чел. На территории района протекает 8 рек общей протяженностью 337 км, в том числе Ворскла -149 км. Государственная граница с Российской Федерацией простирается на 40 км.

Территория современной Великой Писаревки была заселена уже в II-VI в. На околице поселка обнаружен раннеславянский могильник черняховской культуры, на южном западе от околицы, на берегу Ворсклы, обнаружено также поселение бронзового и раннего железного века. 1662 г. — дата основания. В конце XVII в. здесь находились хутора, которые подчинялись одному из укреплений Белгородской оборонной линии — городу Вольный. Великая Писаревка была слободой Богодуховской сотни Ахтырского полка.

Краснопольский район

Район расположен в юго-восточной части Сумской области в лесостепной зоне. Граничит на востоке с Суджанским и Беловским районами Курской и Краснояруским и Грайворонским Белгородской областей Российской Федерации, на юге – с Великописаревским районом, на западе с Тростянецким районом, на севере – с Сумским районом.

Населенных пунктов 59, из них: поселков городского типа – 2; сельских населенных пунктов – 57. Общая площадь – 1,3 тыс. кв. км.

Районний центр – пгт Краснополье. Расположен в долинах рек Сыровотка, Закобылля и Тонкая, в 40 км от областного центра. Население района состоянием на в 01.01.07 г. составляет 31,2 тыс. чел., в том числе: сельское – 20,6 тыс. чел., городское – 10,6 тыс. чел. В конце 50-х годов XVII ст. Краснополье стало сотенным городком Сумского слободского полка. Военные и административные дела в сотне вела сотенная старшина. Воевода руководил российским населением и ведал военно-служебными делами крепости. Расположено вблизи известного пути Сагайдачного, который вел вглубь России по новым дорогам, соединившим Сумы с Белгородом и Харьковом, Краснополье со временем приобретало большее оборонно-рубежное значение. Уже в 1673 г. здесь обитало 1136 чел.

Тростянецкий район

Тростянецкий район район расположен на юго-востоке области. С ним соседствуют Краснопольский, Сумский, Лебединский, Ахтырский и Великописаревский районы.

Административным центром района является г. Тростянец. Через район протекают реки Боромля, Ворскла, Олешня, Дерновая, Люджа, Буймер, Ворсклица.

Село Тростянец, известное по документам с 1660 г., до отмены гетманства находилось в юрисдикции Ахтырского полка. Первый владелец — ахтырский полковник Иван Перекрестов. С 1720 г. служило центром обширной усадьбы царского духовника Тимофея Надаржинского. В середине XIX века это поместье унаследовал князь Голицын-Рябчик. Затем с 1874 г. им владел Леопольд Кениг, один из крупнейших сахарозаводчиков Российской империи, превративший Тростянец в один из центров своей бизнес-империи. В 1940 году Тростянец получил статус города.

Фото с интернета. 1. Чарующий Тростянец. Дом Голицына и Круглый двор.

2. В гости к Вишне. Музей известного юмориста в с. Грунь.

3. Южные духовности. Свято-Успенский храм в Краснополье.

4. Параллельная реальность. Приезжая в Смородино, попадаешь в … Тростянец

Александр Гринка, «Панорама» №36