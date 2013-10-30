Путь больших перемен

Белоцерковка И Другие Прелести Полтавщины / Децентрализация Как Панацея / Сопротивление Элит / Выборы Переносятся

На днях побывал в одной из самых первых и, соответственно, самых успешных вновь образованных объединенных территориальных громад Украины – в селах Белоцерковка и Великобогачевка, что на Полтавщине.

Сам по себе факт, что писателя приглашают выступать в села (которые даже не районные центры), уже показателен. Аудитория очень светлая и искренняя – школьники, интеллигенция, участники АТО, волонтеры. Конечно, если бы не голова громады Иван Лещенко, который случайно в прошлом году попал на мою встречу с читателями в Полтавской областной библиотеке для детей и юношества, и не его искренне желание донести истории о войне, изложенные в книгах, до своих односельчан, никакой встречи бы не состоялось. Но мы же знаем, какую роль в нашей жизни играют случайности, которые на самом деле – просто невидимая простому человеческому глазу цепочка закономерностей…

Так вот, Белоцерковская территориальная объединенная громада увеличила за два года со времени своего основания свой годовой бюджет в восемь (восемь!!!) раз. До тридцати двух миллионов гривен. Да, с привлечением грантов, помощи государства, которую оказывают первым ОТГ (не путать с ОПГ) и т.д., но все же львиная доля в новом бюджете громады – это новые поступления за счет предприятий, АЗС, кафе и других видов бизнеса, с которыми громада проводит очень эффективную работу. И деньги эти, которые поступают в бюджет, видны в Белоцерковке и окрестностях невооруженным взглядом. Впрочем, даже далеко ходить не надо – сотрудницы Дома культуры тут же похвалились, что в этом, ну, в крайнем случае, в следующем году они получат полмиллиона гривен на «звук и свет». При этом были очень горды тем, что за эти же два года смогли возобновить здесь работу многих кружков, хоров и народных коллективов. Совершенно очевидно, что реформа децентрализации идет здесь людям на пользу.

Изменения в стране на уровне сельских громад идут огромные, и реформа децентрализации – это сегодня самая главная реформа в Украине. Территории наконец-то, почти что через сто лет, снова получают своих настоящих хозяев. Ими становятся люди, которые там живут и будут жить. Конечно, легко и просто такие серьезные сдвиги не проходят, и те, кто в результате реформы останутся не у дел, – районные советы и депутаты, головы районных рад, — очень сильно противятся. Очень ярко, кстати, это выражено у нас на Сумщине. Характерно, что чем дальше с запада на восток, тем сложнее идет децентрализация, тем менее активны громады, тем разобщеннее люди.

Так или иначе, но альтернативы децентрализации нет. Но вот образовалась закавыка – крупные города, областные центры почему-то резко воспротивились процессу. Проблема оказалась в присоединении окрестных сел, которые далеко не все захотели объединяться именно с областными центрами. В одной области дошло до того, что большое село объединило все громады вокруг себя и вокруг обласного центра и вознамерилось присоединить областной центр уже к своей, в общем-то, очень большой новой громаде. Такая вот экспансия села.

Тут же возникает вопрос: а почему областные центры так пассивны? Ответ оказался очень прост: согласно законодательству, как только процесс обединения громад завершается, нужно проводить новые . Помните, как активно говорили о том, что в 2015 году мы выбираем мэра города и депутатов всего на два года, до окончания реформы децентрализации? На тот момент именно так и обстояло дело, но законодетально закреплено это не было, только на уровне риторики первых лиц государства. И вот теперь, когда реформа уперлась в нежелание мэров и депутатов крупных городов идти на выборы в 2017 году, в Верховную Раду внесен законопроект, который, во-первых, подправляет недоразумение с объединением громад вокруг крупных городов, а во-вторых, фактически делает местные выборы очередными, а не по факту объединения громад. Если все вышесказанное мы понимаем правильно, то выборы городского головы и депутатов городского совета в г. Сумы состоятся осенью 2020-го года. Конечно, далеко не факт, что законопроект будет принят именно в таком виде, что он не будет изменен и что его подпишет президент, но факты, согласитесь, к сожалению, весьма характерные для нашей местности.

Соответственно, вся реформа децентрализации растягивается во времени, и то, что должно было случиться за два года, произойдет за пять. Напомню, что Сумская область уже разделена на пять госпитальных округов, которые можно считать прообразом пяти новых укрупненных районов (вместо 18-ти, которые существуют в данный момент).

Есть у меня, кстати, одна очень типичная история о децентрализации. В одном большом селе близ Сум громада очень хотела присоединиться к областному центру, однако депутаты сельской рады почему-то не хотели. И вот идет сессия сельской рады, выступают уважаемые политики и бизнесмены, которые живут тут, они ратуют за присоединение, говорят, что мэр Сум обещал сразу же выделить 25 млн грн. на дороги (громадная сумма для села!), на что депутаты говорят, что, мол, где же сам мэр тогда? Мэр «по вызову» появляется в зале буквально через полчаса, обещает золотые горы, народ и депутаты схвально кивают головой, вроде бы все нормально, и тут один депутат встает и спрашивает: «Вот сейчас у нас двадцать депутатов в сельской раде, а сколько будет в горсовете, когда мы образуем объединенную громаду?» «Один. Может быть, два, но точно не больше», — честно отвечает мэр. Итоги голосования: двадцать четыре депутата сельской рады – против ОТГ с Сумами, один – воздержался.

Будьте бдительны. До новых увлекательных встреч. Жизнь прекрасна. Кстати, в тему: очередные президентские выборы, согласно законодательству, должны состояться в мае-июне 2019 года, а очередные парламентские – в последнюю неделю октября, как говорится в законе, пятого года текущей каденции, т.е., проще говоря, в том же 2019-ом году. Веселый будет год, да. Хотя, учитывая тот финт, который они хотят провернуть с переносом местных выборов, ждать когда угодно. Согласно политической целесообразности и желанию элит сохранить в неприкосновенности свои задницы.