В Сумах продолжают восстанавливать дома после январских ЧП

Пшик и последствия. Вот уже несколько недель аппаратное совещание в мэрии начинается с информации о состоянии домов, где после Нового года прозвучали взрывы газа. В доме на Металлургов, 24 спасатели закончили работу. Они разбирали конструкции на большой высоте. По данным мэрии, 16 человек личного состава и три единицы техники Межрегионального центра быстрого реагирования (МЦШР) ДСНС Украины выполняли аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации местного уровня. Спасатели проверили больше 240 кв. м помещений и обнаружили разрушение десяти железобетонных плит перекрытия и межкомнатных перегородок ориентировочной площадью 83 кв. м. Они демонтировали кирпичные перегородки на балконах, эвакуировали на нулевую отметку частично поврежденное имущество жителей и обломки строительных конструкций.

Спасатели передали «эстафету» строителям.

««Сумбуд» приступил к восстановительным работам. Укрепили стены, идет подготовка к крепежу монолитных плит перекрытий. Проводятся замеры оконных рам. На этой неделе уже будут вставлять окна и укреплять стены. Отопление еще не включили», — сообщил на аппаратном совещании 6 февраля «коммунальный» заместитель мэра Александр ЖУРБА.

Жителям пострадавших квартир выплачивается компенсация на проживание. По словам директора департамента социальной защиты населения Татьяны МАСИК, на этой неделе еще 13 семьям заплатили средства «за январь, за несколько дней, которые они не проживали в гостинице, и за февраль» в сумме 50 596 грн. Ранее она заявляла, что 32 семьи получили денежную единовременную материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере 163 200 грн. И 17 семей получили денежную компенсацию на оплату услуг по жилью — 41 200 грн.

Напомним, в этом доме в начале 2017 г. в квартире на седьмом этаже произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва были разрушены перекрытия между 6 и 7 и 7 и 8 этажами, повреждены окна с 5 по 8 этаж. Всего повреждения различного характера получили 5 квартир. На устранение последствий придется потратить миллионы.

Решением Сумского горсовета от 25 января дано разрешение на использование бюджетных средств на капитальный ремонт дома после взрыва на Лушпы, 52. «На прошлой неделе прошли две депутатские комиссии, последняя была в пятницу – бюджетная. И мы уже с сегодняшнего дня имеем юридические возможности заключать договора на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ», — сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий ЯРЕМЕНКО.

В доме по Лушпы, 52 на этой неделе завершит работы «Топаз»

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После взрыва. Восстановительные работы в доме на Металлургов продолжаются больше месяца

Ирина Власова, «Панорама» № 7