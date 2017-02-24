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Пряма трансляція відзначення лауреатів Топ 50 і Людина року на Сумщині

Сегодня, 12:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все
admin admin
Пряма трансляція відзначення лауреатів Топ 50 і Людина року на Сумщині

Газета «Панорама» в перший день весни проводить презентацію свого традиційного проекту “ТОП-50”. Сумчани вже звикли, що кожного року журналісти та експерти визначають кращих у різноманітних номінаціях — “Економічна десятка”, “Спортивна десятка”, “Золота десятка”, “Зелена десятка” т а”ТОП-50”. Також визначають “Людину року”. Як завжди, всі номінації тішать талантами та досягненнями — проблема з визначенням кращих з кращих лише одна — далеко не всі достойні потрапляють у підсумкові десятки. Презентація відбудеться в обласній філармонії 1 березня та розпочнеться о 18 годині. Онлайн-трансляцію можна буде дивитися на на цій сторінці.

 

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Пряма трансляція відзначення лауреатів Топ 50 і Людина року на Сумщині
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