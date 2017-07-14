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27.07 Четверг

Проявите сдержанность: гороскоп на 27 июля

Сегодня, 06:52 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Проявите сдержанность: гороскоп на 27 июля

Сегодня как никогда нужно быть осторожнее со словами. Увы, звезды гороскопа не будут склонять к сдержанности, ну а о том, что такое вежливость и дипломатичность окружающие и вовсе могут забыть. В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее. И еще один момент: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде. Правильно выбранный стиль в этот день – половина успеха.

Овен
Сегодня следите за знаками, предупреждающими или подталкивающими к определенным действиям. В этот день лучше плыть по течению, но проявлять восприимчивость ко всем переменам и требованиям момента, использовать все шансы реализовать давние намерения, даже если сейчас это придется делать в непростых условиях.

Телец
Удача сама идет в руки и главное не отмахиваться от нее и не пройти самому мимо. В сегодняшний день, у вас не возникнет особых проблем, а все что намечено — полностью осуществится.

Близнецы
Любые переговоры и объяснения грозят сегодня перерасти в ссору и даже затяжной конфликт. Возможно, вы давно уже совершаете какую-то ошибку, и сегодня она даст о себе знать.

Рак
Сегодня вашим главным врагом может стать ваш собственный язык. Не надо говорить окружающим в глаза все, что вы думаете. Даже если у вас нет намерений никого обидеть, вы можете случайно задеть кого-то за больное.

Лев
Предпримите все усилия для продвижения по службе и получения дохода, есть хорошие шансы. Не отказывайте, если к вам обратятся за помощью. Есть шансы отлично провести важные переговоры, добиться расположения важного лица, а также неплохо развлечься. Возможно, к вам в гости нагрянут ваши друзья, и вы весело проведете время.

Дева
В этот день взаимоотношения с сослуживцами могут испортиться, если вы вдруг возомните себя незаменимым сотрудником. Не следует активно отстаивать свои интересы, если желаете сохранить уже завоеванные позиции. Вам сейчас как никогда необходимо сильное плечо, на которое можно не только опереться, ной переложить груз своих забот.

Весы
Сегодня вас могут поджидать приятные сюрпризы, неожиданные встречи. Если вам сегодня даже очень везет, все равно не стоит ввязываться в авантюры, особенно долгосрочные. Там вас будут ждать только потери. Сегодня можно смело рассчитывать на помощь старшего поколения.

Скорпион
Звезды склоняют к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, вы способны быть критичными по отношению к окружающим, выражать свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, звезды советуют в разговорах не касаться болезненных и деликатных тем. Решить проблему вы все равно не сможете, а вот обострить ее—запросто.

Стрелец
Сегодня возможен успех в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.

Козерог
Сегодня в вашей жизни могут сыграть неприятную роль женщины, поэтому лучше ограничить общение. Не стоит назначать романтических свиданий, покупать новую одежду. А посещение косметолога или покупка новой косметики может стать даже небезопасным.

Водолей
В этот день не стоит даже браться за дела, в которых вы не чувствуете уверенности в своих силах. А таких дел, к сожалению, будет большинство. День не подходит для решения сложных задач и тем более запуска новых проектов: вы просто не сможете ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. Зато будет удивительно светлый взгляд на мир, способный увидеть солнце даже сквозь тучи.

Рыбы
Звёзды сегодня поддержат все ваши планы и даже помогут решить проблемы в личной жизни. Можно начинать новые проекты, они обещают принести немалый доход. Возможно, сегодня некоторым людям этого знака, придётся отправиться в длительную командировку.

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