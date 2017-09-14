Там, где недавно под асфальт провалилась легковушка, сегодня проводят ремонтные работы.
В связи с аварийно-ремонтными работами по проспекту им.Михаила Лушпы, 11 сегодня, 16 ноября, в 10:20 прекращено водоснабжение домов №№9,11,13,15 по проспекту им. Михаила Лушпы, №№ 1/1, 1/2, 1/3 по ул. Заливная. По завершении аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена, — сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».
Провал в Сумах решили заделать
Там, где недавно под асфальт провалилась легковушка, сегодня проводят ремонтные работы.
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