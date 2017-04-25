В процессе: благоустройство на центральном рынке Сум

Расул Галаев: «5 лет — и все будет!»

Сумчане не могли не заметить, что на Центральном рынке не прекращаются работы по благоустройству. О том, когда закончится реконструкция и мы увидим обновленный рынок, мы разговариваем с директором предприятия Сумского облпотребсоюза «Центральный рынок г. Сумы», депутатом Сумского горсовета Расулом ГАЛАЕВЫМ.

Расул Галаев: Реконструкция продолжается. На данный момент идет дообустройство навеса, поставленного в прошлом году на месте оптового овощного рынка. Основная часть работ завершена зимой. Сегодня устанавливается стеклянная облицовка: со стороны ул. Луговой шатер уже снят, там приварили фермы и приступают к работе стекольщики.

r: На месте сельхозрядов – земля перерыта. Что там будет?

Р.Г.: На данный момент идет реконструкция так называемого продовольственного рынка – участка, где торговали селяне. Там будет павильон. Сейчас там сделаны подкопы для установки стоек, будет одна большая крыша на весь участок, уложена плитка на пол и возведены новые столы. Целевое предназначение этого участка останется неизменным. Сколько там будет мест, точно сказать не могу — все в процессе. В связи с ограниченными финансовыми возможностями реконструкция этого участка будет проходить в два этапа: первая половина — в этом году, вторая — в следующем, начнем и завершим.

r: В прошлом году Вы заявляли о том, что возле рынка будет остановка маршруток. Что-то делается в этом направлении?

Р.Г.: Мы на это процесс влияем. Ведем переговоры с властью. Часть работы уже сделана. Городской голова Александр Лысенко пообещал, что после 15 июня дорожники приступят к асфальтированию ул. Ярослава Мудрого (водоканал там свои работы уже закончил) и после этого туда можно будет запустить маршрутки.

Для этого конкурс проводить не надо. Просто вносятся изменения в существующую схему маршрута. Остановки тоже будут сразу установлены в процессе укладывания асфальта. Есть договоренность, что возле рынка мы поставим остановки, а прилегающие к рынку – город.

r: А автовокзал будет ?

Р.Г.: Хотим и настаиваем, чтобы он был построен в этом году. Надо сначала оформить все документы. Уже сделана вся земельная документация. Вопрос прошел через земельную комиссию. Согласно регламенту Сумского горсовета, теперь должен попасть на сессию. После выделения земельного участка предприятию, которое занимается автоперевозками, оно сможет оформить градостроительную документацию и декларацию о начале строительства. К сожалению, надо два года ждать, чтобы за три месяца построить. Процесс идет. Хотелось бы, чтобы побыстрее, но в городе идет много работ и реконструкций на других объектах.

r: Когда реконструкция выйдет на финальную стадию?

Р.Г.: Думаем, лет через 5. Это все финансы. Учитывая, что все дорожает, покупательская способность падает. Как можем, так и делаем. До сих пор возвращаем кредит, взятый на строительство «Евробазара». Мы хоть работаем, а кто-то уже и нет.

r: «Евробазар» как бизнес-проект себя оправдал? У вас ведь уже и Евробазар-2 есть.

Р.Г.: Второй евробазар к нам отношения не имеет, он просто связан с нашим переходом. Сегодня еще сложно сказать. Все, что зарабатывается, идет на погашение процентов и тела кредита. Сегодня арендная плата ниже той, которая необходима. Мы идем навстречу предпринимателям. Покупателей не так много, как хотелось бы. Основной покупатель на рынке – работающие люди. Зарплаты сейчас, можно сказать, остались на прежнем уровне, а коммунальные услуги и продукты подорожали. Жизнь в целом и проезд подорожали, поэтому люди себя не часто балуют лишней одеждой.

r: Сколько всего палаток вы демонтировали и сколько осталось?

Р.Г.: Всего демонтировали 1200 палаток с ул. Засумской и Луговой. Мы освободили пять участков. Часть предпринимателей перешла торговать в «Евробазар», часть осталась в палатках возле рынка. У некоторых предпринимателей было по нескольку палаток, и они поделились с колегами. Возле рынка осталось еще 900 палаток. По нашей классификации 4 участка. Пока нет альтернативной площадки, а выселять в никуда их не будем.

r: Если не ошибаюсь, были планы по установке лавочек и благоустройству прибрежной зоны?

Р.Г.: В процессе. Надо под речкой срезать старые аварийные деревья. В прошлом году был случай, когда упала громадная ветка. Когда удалят эти деревья, сможем начать благоустройство. Хотим закопать газовую трубу и сделать тротуар. А лавочки уже заказаны — сейчас в производстве.

r: Вы недавно устраивали праздник по случаю годовщины нового торгового центра. Это была разовая акция или же вы намерены заняться и досугом покупателей?

Р.Г.: На годовщину открытия «Евробазара» мы устраивали масштабное мероприятие. Привозили группы их Киева, устраивали фестиваль уличной еды, продажу Handmade, выставку цветов и установили детскую развлекательную зону. Хотим, чтобы всеукраинские и городские события не проходили мимо нас. На День защиты детей устраивали праздник с подарками и конкурсами. Хотим, чтобы сумчане знали, что мы не стоим в стороне и готовы дать людям радость и позитив.

Инна Стасова, «Панорама» №25