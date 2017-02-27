Протест под Сумской ОДА: шин стало больше (фото)

Протест под входом в подъезд здания на пл. Независимости, 2, в котором расположен вход в Сумскую ОДА, продолжается. Объяснить, почему протест проходит перед входом в ОДА, а не перед входом в облраду, протестующие не могут. Они также опровергают, что требуют отставки облсовета Владимира ТОКАРЯ.

За ночь участники протеста привезли больше шин, дрова, установили туристическую палатка и две бочки, в которых горит огонь. Также до поздней ночи и все утро через громкоговорители они транслировали громкую музыку.

Сессия облрады должна состоять сегодня в 15-00.

Как уже сообщалось, ветераны АТО и активисты требуют созыва сессии облсовета, депутаты которого, по их мнению, должны принять обращение к центральным органам власти, поддерживающее блокаду Донбасса, и осуждающее операцию силовиков против участников блокады в Кривом Торце 13 марта.

Вчера 15 марта сессия не состоялась из-за отсутствия кворума.