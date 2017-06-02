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Простор для креатива: гороскоп на 9 июня

Сегодня, 06:18 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Простор для креатива: гороскоп на 9 июня

Существенно поднимется творческий настрой и умение мыслить креативно. Сегодня будут особенно хорошо удаваться дела, выполнение которых подразумевает нестандартный подход и возможность продемонстрировать простор своей богатой фантазии.
Овен:
Овны кардинально пересмотрят свой план питания в летний период. Вы откажетесь от слишком калорийной еды и от обильных застолий, отдав преимущества в пользу лёгких перекусов здоровыми растительными продуктами.
Телец:
Тельцам сегодня удастся сохранить присутствие духа вопреки многочисленным стрессовым факторам. Единственное, что будет достаточно сильно вас напрягать — необходимость держаться в тени, пока ваш шеф пребывает в дурном настроении.
Близнецы:
Близнецы проявят чудеса дипломатии. Никто из ваших коллег и не вспомнит про громкий скандал, связанный с вашей персоной, так как к каждому из них вы найдёте верный подход и быстро восстановите свою репутацию.
Рак:
Ракам сегодня суждено потерять небольшую сумму денег. Урон вашему семейному бюджету принесёт какое-то неприятное происшествие, связанное с поломкой техники или незаменимого в быту электроприбора.
Лев:
Львы сегодня попытаются сделать всё возможное, чтобы поднять свой общественный престиж. С этой целью вы приобретёте «статусную» вещь, но поддельные драгоценности или крупная покупка, сделанная в кредит, ни на кого не произведут особого впечатления.
Дева:
Девам сегодня придётся вести непримиримую борьбу с чувством зависти к успехам окружающих. Вечером вы решите, что не следует так себя изводить, ведь куда правильней — задуматься о собственном пути к финансовому процветанию и карьерному успеху.
Весы:
У Весов сегодня появятся новые друзья-иностранцы. Вы получите массу ярких впечатлений от общения с этими людьми и захотите, чтобы они стали для вас не просто бизнес-партнёрами, но и близкими приятелями.
Скорпион:
Скорпионы сегодня будут неукоснительно следовать правилам, существующим внутри своей семьи. Вы приобретёте дорогой подарок, и вечером отправитесь на скучнейший банкет с целью поздравить своего глубокоуважаемого родственника.
Стрелец:
Стрельцам сегодня предстоит налаживать связи со своими ближайшими соседями. Вы решите, что не хотите впредь конфликтовать с этими людьми, и сделаете всё зависящее от себя, чтобы они перестали испытывать к вам только негативные эмоции.
Козерог:
Козероги в этот день решат, что слишком экономный подход к деньгам не является разумным решением. После работы вы заедите в торговый центр и приобретёте много приятных подарков себе и своим близким родственникам.
Водолей:
Водолеи будут строго следовать своим принципам. Вы откажетесь от участия в незаконной финансовой махинации, после чего испытаете гордость собой и сожаление об упущенной возможности стать чуть богаче.
Рыбы:
Рыбы в этот день с головой погрузятся в какое-то модное развлечение. Вы не пожалеете о деньгах и времени, потраченных на этот процесс, ведь вам удастся получить эмоции, которые вы не испытывали уже достаточно долго.

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